Jade Anna van Vliet is maandag staande gehouden door de politie. De influencer zat tijdens het rijden op haar telefoon en dat ook nog eens in de auto van haar vriend Kenneth Taylor. Het leverde haar een fikse boete op.

RealityFBI was er als de kippen bij toen een motoragent het volgende deelde in zijn Instagram Story: 'Influencers tijdens het rijden op de telefoon. Ook hun kost het 430 euro.' Het Instagram-account vroeg direct aan Jade Anna of zij dit was, waarop ze bevestigend antwoordde.

'Haha oh my god, dit was echt net ja', reageert Jade Anna. Ze had een opvallende reden voor haar verkeersovertreding: 'Ik reed in mijn vriend zijn auto zonder CarPlay, dus ik was aan het kutten met mijn telefoon inderdaad.'

Nieuwe BMW voor Ajacieden

Taylor is speler van Ajax en een deel van de selectie werd vorige week getrakteerd op een nieuwe auto. De Ajacieden gingen langs bij BMW Van Poelgeest in Amsterdam, om daar een auto naar keuze op te halen. Het lijkt er niet op dat Taylor ook al een nieuwe BMW kreeg, want hij genoot tot afgelopen weekend van vakantie.

Taylor op de padelbaan

De 23-jarige middenvelder keerde maandag terug op het trainingsveld van Ajax, samen met Jorrel Hato. Zij waren deze zomer actief op het EK onder 21 met Jong Oranje en kregen daarom dus langer vrijaf. Zo stond Taylor zondag nog op de padelbaan, waar Jade Anna een kijkje kwam nemen.

Dat deed ze niet zomaar, want ze had haar vriend in kleding van haar eigen merk gehesen. Taylor was in actie te zien in sportsokken van haar eigen lifestylemerk Bi Yù, dat de influencer sinds enkele maanden aan het opbouwen is. De witte sokken passen uitstekend bij de outfit van de Ajacied.

Alles over de Eredivisie

