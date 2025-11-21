Jake Paul en Jutta Leerdam gaven elkaar eerder in 2025 het ja-woord. Toch zien de twee verloofden elkaar tegenwoordig nauwelijks. Topschaatsster Leerdam is druk met haar olympische seizoen, terwijl Paul zich voorbereidt op zijn gevecht met Anthony Joshua. Voorlopig heeft de Amerikaan zijn ogen op de Brit gericht.

Paul zou eigenlijk al een bokspartij achter de rug moeten hebben. Op 14 november stond zijn gevecht landgenoot Gervonta Davis gepland. Daar ging echter een streep door vanwege beschuldigingen aan het adres van Davis, die zijn ex-vriendin zou hebben mishandeld en gekidnapt. In olympisch- en meervoudig wereldkampioen Joshua werd uiteindelijk een vervanger gevonden.

Alles ademt nu Joshua in huize Paul. De spraakmakende bokser heeft een levensgroot bord van Joshua gemaakt, die hij overal in huis meeneemt. Dat is te zien op Pauls nieuwste TikTok-video. Zo staat de verloofde van Leerdam met Joshua onder de douche. Ook speelt hij er American football en volleybal mee en genieten ze aan het zwembad en van een heerlijk avondmaal. De video wordt afgesloten met Paul die over het kartonnen lichaam van Joshua wrijft.

'Weekendplezier', zet Paul erbij, gevolgd door een heleboel emoticons. De TikTok van de Amerikaan is inmiddels meer dan 1,2 miljoen keer bekeken. In de comments reageren mensen dat ze verwachten dat het gevecht niet door zal gaan. Ook noemen ze het een 'neppe wedstrijd'. Ook is er lof voor Paul. 'Het maakt me niet uit wat iedereen zegt, deze gast is hilarisch', reageert iemand. En: 'Ik begin deze gast leuk te vinden.'

Drukke topsportagenda's

Paul vecht op 19 december tegen Joshua. Het is maar de vraag of Leerdam daarbij aanwezig zal zijn. Die datum is een week voor het belangrijke olympisch kwalificatietoernooi. Daar moet de Nederlandse tickets verdienen voor de Winterspelen in Milaan. Leerdam is inmiddels druk in voorbereiding. Vorige week startte het World Cup-seizoen in het Amerikaanse Salt Lake City. Daar pakte de schaatsgrootheid uit met een gouden medaille op haar 1000 meter.

Paul juichte haar toe vanuit zijn woonkamer. Deze week vertoeft Leerdam nog steeds in Noord-Amerika, in het Canadese Calgary om precies te zijn. Vrijdagavond komt de Nederlandse al in actie: