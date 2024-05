Jake Paul heeft voor Jutta Leerdam vervelende eigenschap: 'Ik ben niet goed in gesprekken voeren'

Jake Paul bereidt zich voor op zijn grootste boksgevecht tot nu toe: in juni stapt hij de ring in tegenover levende legende Mike Tyson. De Amerikaanse vriend van de Nederlandse topschaatsster Juta Leerdam bereidt zich fysiek en mentaal voor op de megaclash. En op social media laat hij zijn volgers daar zo ongeveer alles van zien.

In de podcast BS w/ Jake Paul praat Paul met twee makkers over zijn carrière, reputatie en plan van aanpak voor de bokspartij tegen Iron Mike, die op Netflix gestreamd zal worden. Zo zegt Paul dat hij bang is voor de reacties van het publiek, als hij zijn dertig jaar oudere opponent knock out slaat.

Tegelijk erkent hij dat die reacties geen invloed op hem moeten hebben, want het doel van boksen is nu eenmaal om de ander te vloeren. Daarnaast zegt hij nog niet te weten hoe hij de persconferenties aan gaat pakken: opstandig en rebels de boel opschudden, of rustig zijn normale zelf zijn?

Verlegen

Dan komt het onderwerp uit op die kwestie: wat is bij Jake Paul eigenlijk zijn normale zelf? Voor een jongeman die al sinds zijn puberteit in de spotlights leeft, is dat best een lastige vraag. Naar eigen zeggen is hij verlegen. "Als ik mensen vertel dat ik verlegen en stilletjes ben, dan reageren ze vol ongeloof. Zo van: het zal wel. Ze denken dat ik een grapje maak. Ook ben ik niet goed in gesprekken voeren."

Daarna grappen zijn maten dat het dan lekker handig is om een podcast te hebben. Waarna Paul zegt dat het hem wel lukt om lekker te kletsen als er camera's bij zijn. Ook maakt het veel uit of hij de personen met wie hij praat al kent. Zo met twee vrienden een uurtje vol lullen is geen probleem. Helaas weidt hij er niet over uit hoe het dan gaat met hem en Jutta Leerdam, die in elk geval met camera's erbij ook nooit om een woordje verlegen zit.

Kinderen

De 27-jarige in Ohio geboren Paul heeft het ook over ouder en volwassener worden. "Vroeger haalde ik van alles uit. Een zipline door de woonkamer. Elkaar met spuitbussen aanvallen. Nu doe ik mijn schoenen uit in het huis. Da's volwassen worden. Maar eens per maand gedragen we ons nog alsof we twintig zijn." Daarna werd hij een tikje filosofisch: "Waarom waren we als kinderen zo gelukkig? We oordeelden nog niet over onszelf of anderen. Je rent schreeuwend over het speelplein."

Tegen het einde van de aflevering onthult de vechtjas een nieuwe ambitie: grootmeester in het schaken worden. "Ik speelde gisteren tegen de computer en werd op het laagste niveau vermorzeld. Maar ik ga een grootmeester worden.

Jutta Leerdam

Jutta Leerdam kwam niet ter sprake in het een uur durende gesprek. Zij verbleef enkele weken bij Paul op Puerto Rico, waar hij een landgoed heeft. Inmiddels is ze vertrokken, wat haar zwaar viel: niet alleen moet ze haar geliefde missen, maar ook is ze een tijdje gescheiden van zijn hond, Thor.