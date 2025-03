Jake Paul open over kinderwens met Jutta Leerdam en wil niet te lang wachten: 'Dat zou me nog meer motiveren'

Jake Paul heeft na zijn verloving met Jutta Leerdam onthuld dat hij ook klaar is voor een volgende stap. De Amerikaanse vechter zou niet te lang willen wachten met het krijgen van kinderen. Dat komt ook door zijn broer Logan, die al een kleintje heeft.

Jake werd afgelopen september oom van Esmé, de dochter van zijn broer Logan en zijn verloofde Nina Agdal. De broers hebben een goede band en ook Leerdam en Agdal lijken het goed met elkaar te kunnen vinden. Jake zou het dan ook mooi vinden als zijn kinderen samen met die van Logan zouden opgroeien.

Dat laat hij weten aan The Sun. "Ik denk dat ze elkaars beste vrienden zouden zijn, omdat ze opgroeien in een gekke wereld die heel anders is dan die van de meeste kinderen. Ze zullen niet veel anderen kunnen vertrouwen."

Luxe en rijkdom

De kinderen van de Paul-broers zullen meteen in de belangstelling staan en opgroeien in een omgeving van luxe en rijkdom. Jake heeft een gigantisch vermogen van wel 100 miljoen dollar. "Het zou zeker goed zijn voor onze kinderen als ze ongeveer dezelfde leeftijd zijn."

Topsportcarrières

Hij zal toch nog wel een tijdje moeten wachten. Leerdam heeft nog grootse carrrièreplannen met volgend jaar de Olympische Spelen in Milaan in het vooruitzicht. Daar wil de 26-jarige haar droom waarmaken en olympisch goud veroveren. In 2020 werd ze tweede op de 1000 meter achter haar grote concurrente Miho Takagi.

De 28-jarige bokser denkt dat kinderen zijn eigen topsportcarrière niet in de weg zullen staan. "Ik denk eerder het tegenovergestelde. Het zou me nog meer reden geven om te vechten en mijn familie te voorzien. Het zou me alleen maar meer motiveren."

Leerdam en Paul zijn eerst nog aan het nagenieten van hun verloving. De Amerikaan ging vrijdag op een knie voor de topschaatsster. Na het schaatsseizoen ging Leerdam met hem mee naar Puerto Rico, waar Paul woont. Na get romantische aanzoek reisden ze samen met familie naar Saint-Lucia, een eiland in de Caraïben om de verloving te vieren.