Schaatsicoon Erben Wennemars blaast zaterdag 50 kaarsjes uit. Een bijzondere dag waarop hij door zijn zoon Niels in het zonnetje wordt gezet. Ook schaatser Joep, de andere zoon van Wennemars, kan hem een mooie verrassing bezorgen op de NK afstanden.

Erben Wennemars is op zijn 50-jarige leeftijd nog steeds superfit. Hij liep onlangs nog de marathon van Amsterdam en traint ook graag met zijn zoon Niels voor Hyrox. Die sportiviteit werd de 20-jarige al met de paplepel ingegoten, zo blijkt uit een liefdevolle post van Niels op Instagram.

'Mooie reis'

Daarin feliciteert hij zijn vader met zijn 50e verjaardag en deelt hij een aantal foto's van hen samen door de jaren heen. Als jongetje zat hij al samen met Erben op de fiets en nog steeds delen ze de passie voor sport. "Gefeliciteerd met je 50e pap. We maken een mooie reis samen", schrijft hij.

NK afstanden

De verjaardag van zijn vader is ook voor Joep Wennemars een extra belangrijke dag. Hij komt namelijk eerst in actie bij de start van het olympisch schaatsseizoen op de NK afstanden. De schaatser van Team Essent werd vrijdagavond al vierde op de 500 meter en plaatste zich zo ook voor de World Cups op die afstand.

Zaterdag staat de 1500 meter voor Wennemars op het programma. Hij rijdt in de slotrit tegen Kjeld Nuis op dat onderdeel. De 23-jarige werd aan het eind van vorig seizoen op specatculaire wijze wereldkampioen op de 1000 meter en hoopt die vorm door te kunnen zetten richting de Winterspelen. Daar kan hij mogelijk zijn vader overtreffen. Erben won nog nooit olympisch goud, maar pakte wel twee keer brons op de Spelen van 2006.

