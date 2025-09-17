René van der Gijp heeft sinds enige tijd elke week een vrije avond bij Vandaag Inside en dus moesten ze het in de uitzending van woensdag ook weer zonder hem doen. Ondanks zijn afwezigheid ging het bij het programma toch over de oud-voetballer en dat had allemaal te maken met uitlatingen van hem en zijn vrouw aan het adres van Wierd Duk, de vaste vervanger van Van der Gijp.

Van der Gijp sprak zich een maand geleden als eens kritisch uit over Duk, die er volgens de oud-voetballer voor zou zorgen dat het programma te serieus wordt. In de uitzending van dinsdag ging hij nog een stapje verder door over de opiniemaker te zeggen dat hij lijdt aan een messiascomplex en een gebrek aan zelfspot heeft. Ook kwam het X-gedrag van Duk ter sprake, want die stuurt daar veel berichten de wereld in.

Minouche, de vrouw van Van der Gijp, ging op de woensdag nog een stapje verder door Duk volledig met de grond gelijk te maken. Dat kwam mede door eerdere uitspraken van hem over de situatie in Gaza. Zij was van mening dat na verloop van tijd iedereen bij het programma Duk uit zou kotsen.

Duk reageert op kritiek van Van der Gijp

Waar andere programma's nog weleens om dat soort pittige uitspraken heendraaien, staat Vandaag Inside er bekend om dat direct op tafel te gooien. Dat gebeurde dus ook toen Duk woensdag aanschoof. Hij werd meteen geconfronteerd met de uitspraken van Van der Gijp en sneed toen zelf de kritiek van de partner van de oud-voetballer aan.

"Ik heb een dikke huid. Dit overkomt me al tien jaar. Ik krijg permanent kritiek en bedreigingen. Ik ben het wel gewend, maar het kan een bepaalde dynamiek krijgen waardoor het gevaarlijk wordt. Dat gebeurt iets te vaak tegenwoordig. Van iemand die zegt: die Duk moet ook een kogel door zijn pan krijgen. Dat lokt dit wel uit. Jij zegt altijd: je bent zo serieus, maar als je leeft zoals ik en de enige conclusie is dat heel veel mensen mij dood willen. Hoe kun je daar niet serieus over zijn?", reageerde Duk op de kritiek aan zijn adres van de familie Van der Gijp

Derksen ziet probleem bij Van der Gijp

Het ging vervolgens nog lange tijd over de manier waarop Duk zich profileert op X, maar Derksen wilde uiteindelijk toch nog iets over de kwestie kwijt. Hij wilde Van der Gijp verdedigen, maar was ook kritisch: "Ik geloof niet dat René een hekel heeft aan Wierd. Het probleem met René is: hij leeft in een kleine bubbel. Hij drinkt thuis een whiskey'tje, gaat dan bij een goed restaurant eten, is af en toe bij een voetbalwedstrijd en komt dan hierheen."

Dat verklaart volgens Derksen waarom zijn collega zo over zijn vervanger denkt: "René beseft niet welke maatschappelijke problemen er zijn en dat is precies waar Wierd over praat. Dan denkt René: daar heb ik nog nooit iets van gemerkt, dat is niet zo, dat overdrijft hij. René is niet een jongen die een tocht door Rotterdam-Zuid maakt om te kijken hoe het er in de ghetto's daadwerkelijk aan toegaat."