Johan Derksen is geen fan van de nieuwe realityshow van Yolanthe. De Vandaag Inside-prominent snapt niet waarom zij een soap over haarzelf moet hebben. "Ik denk dat niemand haar kent in Los Angeles."

De realityserie over het leven van Yolanthe in Los Angeles is vanaf deze maand te zien op Netflix. De 76-jarige Derksen vindt het maar niets, vertelt hij in zijn podcast Groeten uit Grolloo.

"Ik begrijp er helemaal niets van waarom dat meisje dat heeft. Want dat meisje is mooi - dat zal ik niet ontkennen - maar voor de rest heeft ze bijster weinig gepresteerd."

Marginaal winkeltje

In de serie wordt het leven van de ex-vrouw van voetballer Wesley Sneijder gevolgd. Hun zoontje Xess Xava woont bij Yolanthe in Amerika en komt veelvuldig voor in de serie. "En dan wordt er net gedaan alsof ze in Los Angeles een carrière heeft als actrice. Nou ik heb haar nog nooit ergens in gezien", vervolgt Derksen zijn betoog. "Er wordt ook gedaan alsof ze een heel groot bedrijf in de damespoedertjes runt. Dat schijnt ook maar een marginaal winkeltje te zijn."

Hij weet opvallend veel van de serie, die hij fileert. "En dan komt ze ook nog met een verhaal dat ze heel veel goed sociaal werk doet, ze heeft een aantal stichtingen. Ze zet zichzelf neer als een soort Moeder Theresa. Waarom die aandacht voor dat meisje? Waarom moet die een soap hebben. En het feit dat ze daar aan meewerkt, vindt ze dat zelf heel terecht."

Centen

Mede-presentator Henk Kuipers stelt dat ze er vast veel geld voor heeft gekregen. Derksen vervolgt: "Maar Yolanthe doet nu net alsof zij een groot succes is in Los Angeles. Ik denk dat niemand haar kent in Los Angeles."

Olcay Gulsen

Yolanthe was niet de enige tv-persoonlijkheid die het moest ontgelden in de podcast van Derksen. Olcay Gulsen was ooit een terugkerende gast bij Vandaag Inside, maar inmiddels niet meer. Het programma met Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp heeft een zomerstop. Bij De Oranjezomer, de vervanger van het programma, zit Gulsen nog wel.

"Ik heb me vooral geërgerd aan Olcay Gulsen die daar zit te kwekken en zegt dat Vandaag Inside een beetje een saai programma is, want het is te rechts. Dan denk ik: juffouw Gulsen, wat wil je nou eigenlijk? Kijk, ik wil haar eigenlijk niet aan tafel hebben omdat ze Wierd Duk heeft neergezet als racist. Dus als Wierd weer terugkeert, dan kunnen de mensen concluderen: die gasten hebben een racist aan tafel."