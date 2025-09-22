Johan Derksen was voor hij een televisiegezicht werd een voetballer op landelijk niveau, maar ook zijn oudste dochter was blijkbaar ijzersterk in een sport. In de Vandaag Inside-uitzending van vrijdag vertelt de analist dat zijn dochter erg goed was in golf.

Als het over Femke Bol gaat in de uitzending, slaat Derksen een zijslag in over zijn eigen dochter. "Ik heb ooit voor die jongste dochter van mij een godsvermogen moeten betalen bij de golfclub. Zij was een talent. In Amerika aangemeten stokken, ballen van een bepaald merk, personal trainers. Je kan het zo gek niet bedenken. Uiteindelijk kreeg ze verkering en ze heeft nooit meer gegolfd. Het eerste wat ze zei over die verkering is dat hij in een Mercedes reed. Dat vond ik wel relevant."

Derksen vertelt nog een andere reden waarom zijn dochter stopte met golf. "Tot een jaar of 22/23/24 heeft ze gegolfd. Ze zat in het eerste team en dat is vrij serieus hoor. Dan moeten ze naar Zeeland of naar Limburg en dan gaan ze een dag eerder weg om de baan te verkennen. Het zijn net Europa Cup-wedstrijden. Toen is ze naar een school gegaan in Amerika een jaar, maar daar hadden ze allemaal handicap twee. Daar was ze helemaal niet opvallend."

Femke Bol

Derksen geeft ook nog aan dat de trainer van Femke Bol tijdens een interview nog een talent uit Amersfoort naar voren schoof. "Ik hoorde een trainer van die club uit Amersfoort en die werd geïnterviewd en die zei dat er nog een groter talent rondloopt. Die heeft alle jeugdrecords die zij op haar achttiende liep al verbroken. Die is nu al sneller dan Bol destijds. Die gaat helemaal voor sensatie zorgen."

Voor Femke Bol waren de WK atletiek vorige week een enorm succes. De topatlete prolongeerde haar wereldtitel op de 400 meter horden en pakte met de estafetteploegen ook nog een zilveren en bronzen plak.