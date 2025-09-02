Het is de laatste dagen hét gesprek in de televisiewereld: de terugkeer van Astrid Holleeder. De zus van Willem Holleeder, een van bekendste criminelen van Nederland, stapte woensdag na een jarenlange periode uit de anonimiteit en is nu veelvuldig te zien bij RTL Tonight. Bij Vandaag Inside praatte Johan Derksen vervolgens zijn mond voorbij over Holleeder.

De Snor verklapte namelijk per ongeluk een groot geheim van de vrouw die jarenlang ondergedoken zat. Dat was zo omdat ze bang was dat haar broer Willem wraak zou nemen. Hij kreeg immers levenslang, mede door een getuigenis van haar zus Astrid.

Woensdag stapte ze uit de anonimiteit en later die week schoof ze als expert aan bij RTL Tonight, waar ze vaak als duider bij rechtszaken zal opdraven. Daarnaast werd ze onlangs weer beëdigd als advocaat.

Sidekick Johnny de Mol

Haar terugkeer in de spotlights is uiteraard veelbesproken, maar Derksen weet meer van de situatie. Volgens hem had Holleeder namelijk eerder willen terugkeren in de publiciteit. "Ik hoorde nu dat ze zich in eerste instantie heeft aangemeld bij De Oranjezomer om de sidekick te worden bij Johnny de Mol." Dat programma was eerder in de zomer te zien tijdens de zomerstop van Vandaag Inside.

Het verhaal blijkt uit de reactie van presentator Wilfred Genee zeker te kloppen. "Daar werd bij gezegd dat je dat niet mocht vertellen, maar goed...", laat hij weten terwijl hij in lachen uitbarst. "Dat is bij dezen naar buiten gekomen." Derksen is zich van geen kwaad bewust. "Dat heeft niemand tegen mij gezegd." Genee weet wel beter. "Ik zat er bij toen het gezegd werd."

'RTL betaalt grof geld'

Nu het geheim toch op tafel ligt, voelt Derksen zich niet meer geremd om ook op tafel te leggen waarom Holleeder niet met De Oranjezomer in zee ging. "Het is niet tot een combinatie gekomen vanwege haar financiële eisen. Dus RTL is flink aan het dokken, want ze had ook wel gepeperde eisen er bij."

René van der Gijp is kritisch

Bij RTL Tonight maakt ze volgens het andere Vandaag Inside-kopstuk, René van der Gijp, nog geen daverende indruk. "Hoe kan je haar nou neerzetten als je Saskia Belleman hebt?', vraagt hij zich hardop af. "Dat is absoluut de beste van Nederland."

Bij Vandaag Inside zijn ze nog niet weg van het nieuwe programma op RTL. Derksen, Van der Gijp en Genee raakten twee gewaardeerde tafelgasten kwijt aan het programma. Albert Verlinde en Lale Gul maakten 'exclusief' de overstap naar RTL.