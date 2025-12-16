Johan Derksen walgt van de gedachte om met Vandaag Inside naar Curaçao te moeten reizen komende zomer. 'De Bromsnor' maakt twee van de vier weken lang voor het WK voetbal op het 'Nederlandse' vakantie-eiland in de Cariben de uitzendingen van de populaire talkshow. Maar eigenlijk is het niet aan hem besteed.

"Ik zie het nut er niet van in", zegt hij in zijn eigen podcast Groeten uit Grolloo. Volgens hem zit het Nederlandse publiek er ook echt niet op te wachten dat Vandaag Inside naar Curaçao gaat. "Ik vind het niet prettig ten opzichte van de kijker. We hebben een uitstekende studio in Hilversum waar we alle programma's maken. Nu moeten we plotseling naar Curaçao om mooie plaatjes te schieten voor Corendon, met de zee op de achtergrond."

Hélène Hendriks

Volgens Derksen is het niets meer dan een commerciële deal tussen zenderbaas John de Mol en de vliegmaatschappij. "Die wil reizen verkopen, hebben daar hotels en dergelijke. Ze wilden zelfs eerst dat ik er vier weken bij zou zijn, maar dat vond ik te lang. Hélène Hendriks doet nu de laatste twee weken in plaats van mij." Hij doet het met flinke tegenzin, maar moet wel vanwege de contractuele verplichtingen. "Als John de Mol eraan verdient - hij moet ons betalen - dan heeft hij het recht om het te doen."

'Patserig tegenover het Nederlandse volk'

Het stuit Derksen vooral tegen de borst dat in de huidige maatschappij duizenden mensen worstelen om rond te komen. "Zitten we straks daar in onze Hawaii-overhemden met grote glazen bier en wijn. Ik vind het een beetje patserig tegenover het Nederlandse volk. Die heeft het moeilijk in Nederland. En dan de verwende heren van Vandaag Inside, die hebben een betaalde vakantie op Curaçao. Ik ben er niet blij mee. Wilfred Genee en René van der Gijp zijn wel dolenthousiast. Ik wil geen sfeerverpester zijn of de boel saboteren, maar..."

'Nare smaak in mijn mond'

Het was voor Derksen logischer geweest als Vandaag Inside in plaats van naar Curaçao naar een WK-organiserend land als Verenigde Staten, Canada of Mexico was gegaan. "Ik voel me op Curaçao toch veertien dagen lang een soort reclamezuil voor Corendon. Ik heb niks tegen dat bedrijf, maar ik vind het zinloos om daar naartoe te gaan en ik denk dat het publiek het ook niet begrijpt. Het heeft de sfeer van een schoolreisje. Ik vind het geen goed idee, mensen reageren er niet goed op. Ik heb er een nare smaak van in mijn mond."