Voor Rome-Jayden Owusu-Oduro is Kerstmis nóg specialer geworden. De keeper van AZ en Jong Oranje had namelijk tussen al het eten en vieren door tijd ingeruimd om zijn volgers van ontzettend mooi en heuglijk nieuws te voorzien.

De 21-jarige keeper van de Alkmaarse Eredivisie-club laat op Instagram namelijk weten dat hij en zijn vriendin Nikki hun eerste kindje verwachten in 2026. In maart komt er een jongetje ter wereld van de twee. Op een zonnige bestemming liet het stel een foto maken van de rug van de voetballer, met de armen van zijn vriendin om zijn nek. Zij houdt in haar handen een echo-foto en een paar babyschoentjes vast. In maart komt de kleine ter wereld.

Honderden hartjes

Jong AZ'er Lewis Schouten, die is verhuurd aan Excelsior, reageert met 'project' op het heuglijke nieuws. David Møller Wolfe, de voormalig ploeggenoot van Owusu-Oduro bij AZ, was er als de kippen bij om het stel te feliciteren met de baby-aankondiging. Ook krijgt het stel honderden hartjes van andere volgers. Zo is Eerste Kerstdag voor Rome-Jayden en vriendin Nikki extra feestelijk geworden.

De in Purmerend geboren Owusu-Oduro zou in de zomer van 2025 zijn voetbalhoogtepunt beleven met deelname aan het EK onder 21 met Jong Oranje. De tot dan toe eerste doelman van bondscoach Michael Reiziger moest echter vlak voor het WK afzeggen. In die periode is wel de verwekking van hun eerste kind geweest. Maart 2026 min negen maanden is ongeveer juni dat de aanstaande baby 'gemaakt' is.

Robin Roefs

NEC-keeper Robin Roefs nam op het EK de plek onder de lat over van Owusu-Oduro en keepte een dijk van een toernooi. Hij verdiende een transfer naar Premier League-promovendus Sunderland en keept daar dit seizoen de sterren van de hemel. Niet voor niks werd hij door bondscoach Ronald Koeman al bij de selectie van het grote Oranje gehaald en mag hij dromen van het grote WK voetbal van komende zomer. Voor Owusu-Oduro kwam dat allemaal niet voorbij en keept hij nog altijd bij AZ.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.