Jongere vriendin (24) snoert legendarische trainer (73) de mond: 'Gaan we het niet over hebben'

De legendarische American football-trainer Bill Belichick heeft een opmerkelijk interview gegeven. De 73-jarige Amerikaan verbaasde de sportwereld door met een bijna vijftig jaar jongere vriendin op de rode loper te verschijnen. Vriendin Jordon Hudson (24) wilt maar weinig kwijt over de relatie.

Een uitgebreid interview met de 6-voudig winnaar van de Super Bowl bij CBS Sunday Morning gaat het hele internet over. De 24-jarige vriendin van Belichick speelde een grote rol tijdens het interview en viel haar partner meerdere keren in de reden.

Legendarische trainer van 72 jaar verschijnt op rode loper met vriendin van 24 jaar In de sportwereld heb je beroemdheden, daarboven komen legendes en daar weer boven is er nog een handjevol lui met de meest verheven status. In die categorie hoort in de Verenigde Staten de American football-trainer Bill Belichick (72).

Voormalig cheerleader

Chapel Bill, zoals hij wordt genoemd, ontmoette de voormalig cheerleader in 2021. Geruchten gaan dat dit ze in een vliegtuig met elkaar in gesprek raakten, maar het échte verhaal lijkt Hudson niet kwijt te willen.

In een vies shirt met gaten krijgt Belichick de vraag hoe hij zijn partner heeft ontmoet. Hudson, die het interview bekeek vanachter een tafeltje nabij, kwam tussenbeide en riep als een ware perschef: "Hier hebben we het niet over". De interviewer en de legendarische trainer keken elkaar aan waarop ook Belichick weigerde om de vraag te beantwoorden.

Bill Belichick, second in all-time NFL wins and a six-time Super Bowl champion, talks with "CBS Mornings” Tony Dokoupil about his father's advice, Tom Brady, and his new book, “The Art of Winning.” https://t.co/SsQxUwmape pic.twitter.com/kSAt2pLKcq — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) April 27, 2025

"Het heeft mij nooit uitgemaakt wat andere mensen over mij denken", vertelt hij over het grote leeftijdsverschil. "Ik probeer gewoon te doen wat ik wil en wat ik denk dat het beste voor mij is."

Relatie Belichick en Jordan Hudson

Nadat de twee elkaar volgens TMZ in 2021 tijdens een vlucht ontmoette, hielden ze contact. In 2023 begon het liefdeskoppel officieel met daten. Sindsdien verschijnen ze regelmatig met elkaar in het openbaar.

De relatie van de footballtrainer zorgde voor grappen bij andere helden in de sport. In het programma The Roast of Tom Brady liet American footballer Rob Gronkowksi zich uit. "Trainer, je sprak vaak over Foxborough High School in de tijd dat we nog heel slecht waren. Nu weet ik waarom je zo'n obsessie had met Foxborough High School. Je was daar op zoek naar je nieuwe vriendin!"