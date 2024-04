Joy Beune is op fietsvakantie met 'schaatszus' en bakt in bikini bij zwembad van vakantiehuis

Joy Beune geniet na een topseizoen van een welverdiende vakantie in het zuiden van Spanje. En de wereldkampioene allround is daar niet alleen. Nee, niet haar vriend Kjeld Nuis vergezelt haar daar, maar twee sportieve vriendinnen: Robin Groot en Femke Beuling.

Vlak nadat Beune de macht greep bij de WK allround, waar ze bovendien drie van de vier afstanden won, blikte ze met voorpret vooruit op haar vakantie in april. "Even lekker weg met vriendinnen. Maar dan gaan we alsnog fietsen, hoor. Dat vind ik nu eenmaal het allerleukst", zei ze.

Fietsende vriendinnen

Haar wens om te fietsen op de Spaanse wegen is inmiddels uitgekomen, zo blijkt uit foto's van de vrouwen op Instagram. Van schaatsers is bekend dat ze elk seizoen ook duizenden kilometers pedaleren op de fiets. Dat komt de kracht in hun benen alleen maar ten goede. Voor oud-schaatster Beuling is wielrennen zelfs haar primaire sport geworden. Ze staat onder contract bij VolkerWessels Women's Pro Cycling Team.

Fietsen en chillen

De fietsende vriendinnen doen diverse plekjes in het zuiden van Spanje aan. Op een van de foto's in de Instagram-story's fietsen ze in Riogordo. Ook Malaga wordt genoemd als doorkomstplaats. Groot plaatst een foto van hun vakantiehuis: "Our stay for the week". En aan de rand van het zwembad, dat bij het huisje hoort, schrijft ze: "Tijd om te chillen na 4,5 uur". Zo lang hebben de sporters elkaar kennelijk opgejaagd op de fiets.

Ook Beune geniet aan de rand van la piscina, zoals zwembad heet in het Spaans. Op haar bikinifoto zijn nog de lijnen van haar wielertenue te zien. Die 4,5 uur zwoegen in de Spaanse zon hakt erin!

Robin Groot

Groot is net als Beune een allrounder. Ze werd vierde bij de EK allround 2023. "We zijn nu echt wel heel close", zei Groot tijdens dat toernooi over Beune. De twee hadden toen net de overstap gemaakt van Jumbo-Visma naar Team IKO, waar ze allebei nog altijd rijden. "Joy is niet alleen een teamgenootje, ze is een van mijn beste vriendinnen geworden. We hebben een onwijs goede band."