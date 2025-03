Jutta Leerdam en Jake Paul stappen na verlovingsfeestje in privéjet voor speciaal evenement

Voor Jake Paul en Jutta Leerdam is het een bijzondere week. Het liefdeskoppel maakte afgelopen weekend hun verloving wereldkundig en vanaf morgen is de realityserie over de familie van de Amerikaan voor iedereen te bekijken. De twee tortelduifjes stapten een dag voor dat heugelijke moment in een privéjet voor een speciaal evenement.

Paul en Leerdam deelden zaterdag beelden op hun Instagram van een wel heel bijzonder moment. De Amerikaan had zijn Nederlandse vriendin ten huwelijk gevraagd en zij beantwoordde ook nog eens met een 'ja'. Het zorgde voor veel vreugde bij het liefdeskoppel en dus deelden ze alles rondom hun verloving maar al te graag met hun miljoenen volgers op het platform.

Toch hebben ze weinig tijd om bij dat speciale moment stil te staan, want het volgende bijzondere moment staat alweer voor de deur. Streamingsdienst HBO Max maakte namelijk de realityserie Paul American over de familie Paul en ook Leerdam en model Nina Agdal, de verloofde van Jake's broer Logan, komen daarin voorbij. De serie is vanaf donderdag te bekijken op het platform en uiteraard is er eerst ook nog een première.

Privéjet

Voor dat evenement moesten Paul en Leerdam wel nog even in het vliegtuig stappen. De Amerikaan vroeg de topschaatsster ten huwelijk op het eiland Saint Lucia en daar bracht het verloofde koppel de afgelopen dagen dan ook door. De première voor de realityshow is echter in New York en dus moest er nog even een afstand van ruim 3000 kilometer worden overbrugd door Paul en Leerdam.

Dat deden de twee uiteraard niet met een simpele vlucht met weinig beenruimte, maar met een privéjet. Ook Logan, de broer van Jake, was met zijn verloofde Nina en hun dochtertje Esmé van de partij. Uit nieuwe beelden op het Instagram-kanaal van Paul werd duidelijk dat ze veilig zijn aangekomen in The Big Apple.

Jake Paul en Jutta Leerdam zijn op weg naar de première van Paul American. © Instagram

Feestweek voor Leerdam

Voor Leerdam is het een grote feestweek, want naast haar verloving en de première van de realityshow heeft ze woensdag nog iets anders te vieren. Haar oudere zus Merel blaast namelijk 28 kaarsjes uitblazen en dat mochten de ruim vijf miljoen volgers van de 26-jarige schaatsster ook weten.