Jutta Leerdam geniet van luxeleven in Costa Rica, Jake Paul krijgt lachers op zijn hand met bizarre foto

Het schaatsseizoen is voorbij en dus neemt Jutta Leerdam het ervan. Sinds haar bronzen plak op de WK sprint vliegt ze van het ene zonnige oord naar het andere. De reis begon in Hollywood en via Miami zitten de schaatsdiva en haar vriend Jake Paul inmiddels in Costa Rica.

Deze week zit Leerdam in Costa Rica, waar ze in haar bikini geniet van het prachtige weer. Op haar sociale media deelt ze beelden waarop ze varend door de prachtige natuur van het Midden-Amerikaanse land te zien is. Verder geniet ze van een verse kokosnoot en watermeloen op het strand en zwaait ze naar de apen en vissen die ze onderweg tegenkomen.

Jutta Leerdam krijgt volop complimenten voor gewaagde foto's, Instagram 'in vuur en vlam' Jutta Leerdam is wel wat gewend op sociale media, maar de post die ze zondag deed, levert zelfs voor haar doen bijzonder veel positieve reacties op. De schaatsdiva maakte zich op een avondje uit met Jake Paul en besloot wat foto's te delen. Tot groot genoegen van haar fans.

Jake Paul uitgelachen

Vriend en bokser Jake Paul heeft een gevecht aangekondigd met Mike Tyson. De inmiddels 57-jarige zwaargewicht poseerde in zijn glorietijd met een witte tijger, Paul maakte net zo'n foto en zette die op Instagram. De tijger op de foto van de vriend van Leerdam ziet er echter een stuk minder echt uit. En dat is uiteraard ook volgers op Instagram opgevallen.

De een vindt het een geslaagde poging tot humor, de ander noemt het sneu en vindt dat Paul moet stoppen zichzelf zo voor schut te zetten. Vooral het feit dat hij op flinke afstand van de nep-tijger is gaan staan, komt hem op veel hoongelach te staan.