Jutta Leerdam zag Jake Paul lange tijd niet staan: 'Toen ik zijn bericht kreeg, dacht ik: ik reageer niet'

Het kan de gemiddelde Nederlander niet ontgaan zijn: Jutta Leerdam gaat trouwen. De topschaatsster werd zaterdag ten huwelijk gevraagd door Jake Paul. De twee kregen ongeveer twee jaar geleden een relatie, maar daar zag het in eerste instantie niet naar uit.

Het eerste contract werd gelegd door Paul, zo wordt duidelijk in de HBO Max-serie Paul American. In de realityserie over de familie Paul, met de broers Jake en Logan in de hoofdrol, is ook Leerdam veelvuldig in beeld. Ze wordt op liefdevolle wijze geïntroduceerd door haar verloofde.

"Dit jaar was ik gelukkig genoeg om de liefde van mijn leven te ontmoeten", klinkt het bij monde van Paul. Vervolgens wordt Leerdam omschreven als een van de beste schaatssters ter wereld én wordt een van haar meest bijzondere medailles uitgelicht: de zilveren plak op de Olympische Winterspelen van 2022.

Leerdam wilde eerst niet reageren

Leerdam zelf biecht in de show op dat ze in eerste instantie niets van Paul moest hebben. Hij legde het eerste contact door haar uit te nodigen voor zijn podcast. "Toen ik zijn bericht kreeg, dacht ik: ik reageer niet." Uiteindelijk is de rest geschiedenis. "En nu zit ik zit ik hier in de Paul-show."

Dat de Nederlandse in een volledig andere wereld terecht is gekomen, is de afgelopen tijd wel duidelijk geworden. Zaterdag werd ze op het sprookjesachtige eiland Saint-Lucia ten huwelijk gevraagd door Paul. Vlak voor de première stapte Leerdam met Paul en de familie in een privéjet om op tijd voor het evenement in New York te zijn. Daar pronkte ze voor het oog van vele camera's met haar prachtige verlovingsring.

Schaatsseizoen ten einde

Leerdam heeft nu tijd genoeg voor zulke activiteiten. Het schaatsseizoen zit er inmiddels op. Leerdam begon op eigen houtje na haar vertrek bij Schaatsteam Jumbo, Het leverde haar dit seizoen onder meer een zege in de World Cup op en liefst drie medailles op de WK afstanden.

Op de Team Sprint won ze goud met Angel Daleman en Suzanne Schulting. Later dat weekend pakte ze knap zilver op de 500 meter achter Femke Kok. Op favoriete afstand, de 1000 meter, kwam ze tot 'slechts' brons, achter de zilveren Kok en winnares Miho Takagi.