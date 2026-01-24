De '2016-trend' is ook Kelly Piquet niet ontgaan. En in dat jaar beleefde ze een hoop speciale momenten met veel impact op haar levensloop. Zo ontmoette ze haar vriend Max Verstappen voor het eerst. 'Er hing iets in de lucht.'

Het Braziliaanse model is inmiddels vijf jaar samen met de Formule 1-coureur, maar hun eerste ontmoeting gaat al tien jaar terug. Voor Piquet was het niet meteen liefde op het eerste gezicht, maar voor de Nederlander wel, zo blijkt uit haar bericht op Instagram.

Daarin blikt ze terug op een aantal hoogtepunten uit 2016. Ze vloog dat jaar de wereld over voor haar werkzaamheden in de Formule E, nam yogalessen, bracht een bezoek aan Amsterdam en Antwerpen en ving het bruidsboeket op het huwelijk van haar beste vriendin.

Ontmoeting Verstappen

Desondanks is Piquet nog niet getrouwd, maar in 2016 ontmoette ze wel haar vriend Verstappen. "Ik heb het beste voor het laatst bewaard", schrijft ze bij haar opsomming van hoogtepunten. Op de laatste foto treedt ze namelijk in detail over dat moment.

"Ik ontmoette deze jongen...", schrijft de 37-jarige bij een foto van haarzelf met een nog piepjonge Verstappen. "De volgende dag vertelde hij me dat ik de liefde van zijn leven was." Dat was toen echter nog niet wederzijds. Sterker nog, Piquet kreeg in januari 2017 een relatie met oud-coureur Daniil Kvyat. Met hem kreeg ze in 2019 ook haar eerste dochter: Penelope. Kort daarna gingen de twee uit elkaar.

'Geen magische nacht'

"Wist ik veel dat we tien jaar later zouden vieren dat we vijf jaar samen zijn en een perfect babymeisje hebben", vervolgt Piquet. Ze kreeg vorig jaar een dochter met Verstappen: Lily. Vervolgens geeft ze nog een intiem inkijkje in de eerste avond samen met de Nederlander. "Ik had absoluut geen magische nacht", schrijft ze. "Maar er hing wel gelukkig toeval in de lucht."

Na die woorden blijven volgers van de influencer toch nog met vragen achter. "Ik heb meer info nodig. Hoe bedoel je 'geen magische nacht'?", klinkt het bijvoorbeeld in de reacties. "We willen dat je het hele verhaal vertelt."

Formule 1-seizoen

Viervoudig wereldkampioen Verstappen is momenteel in voorbereiding op het nieuwe F1-seizoen. Dat begint in het weekend van 6 tot en met 8 maart. De eerste Grand Prix wordt verreden in Australië.