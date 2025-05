Kelly Piquet deelt vertederende beelden van haar en 'bonusdochter' Max Verstappen

Sinds afgelopen maand is de familie Verstappen-Piquet een dochter rijker. Lily, het eerste kind van de F1-coureur, werd vlak voor de Grand Prix van Miami geboren. Maar de Nederlander had in Penelope, het kind van Kelly Piquet met Daniil Kvyat, natuurlijk al een bonusdochter.

P, zoals ze door naasten wordt genoemd, is hoofdonderwerp van een post die de vriendin van Verstappen deelt in haar eigen verhaal op Instagram. De Braziliaanse herplaatst iets wat een fan van haar op het sociale medium gooide. Daarop zijn vier foto's te zien van Piquet met Penelope. 'De beste moeder-dochter selfies', staat erbij, 'en een gelukkige P'.

'Bonuspapa' Max Verstappen en zwangere Kelly Piquet geven aankomende 'grote zus' Penelope speciaal cadeau Max Verstappen en Kelly Piquet maakten tijdens de seizoensafsluiter in Abu Dhabi afgelopen december bekend dat ze samen in verwachting zijn van hun eerste kindje. Waar de Nederlander voor het eerst vader wordt, heeft Piquet met Penelope al een dochter. Het schattige 5-jarige meisje heeft een goede band met 'bonusvader' Max en heeft alvast een mooi cadeau gekregen als 'grote zus'.

'Bonusdochter' Max Verstappen

Piquet en Kvyat kregen Penelope in juli 2019, in december van datzelfde jaar ging hun relatie uit. Sinds oktober 2020 is de Braziliaanse samen met Max Verstappen. P is dan ook vaak te zien in de paddock, waar ze Verstappen aanmoedigt. "Ik heb haar sinds dat ze een is zien opgroeien", vertelde de Nederlander onlangs in een interview. Hij noemt haar dan ook een 'bonusdochter'. Penelope heeft er sinds kort een zusje bij, die een mooi kraamcadeau kreeg:

'Speciaal cadeau' aan Max Verstappen onthult werkelijke geboortedatum van dochter Lily Max Verstappen en Kelly Piquet zijn inmiddels een hele periode trotse ouders van dochter Lily. Aanvankelijk dachten veel mensen dat zij begin mei geboren is, alleen is dat wel zo?

Nu het nog drukker is in huize Verstappen-Piquet moet de Nederlander mogelijk wat vaker het simracen - of andere games - aan zich voorbij laten gaan. "Maar ik denk dat het wel goed komt. Wie weet kunnen we dat in de toekomst samen doen", lachte de viervoudig wereldkampioen. "Maar iedereen doet het op zijn eigen manier. Het komt wel goed."

Grand Prix van Emilia-Romagna

Verstappen heeft er nu dus bijna een maand opzitten als kersvers vader. In de tussentijd is hij druk met racen, zelfs onder een schuilnaam. De Nederlander brak onlangs het record op de Nürburgring Nordschleife in een GT3-wagen. Zelfs wilde de Nederlander wel even reageren op een 'leugentje' dat door iemand van Mercedes werd verspreid.

Max Verstappen bijt van zich af na door Mercedes verspreide 'leugens': 'Waarom zou ik dat doen?' Max Verstappen, of moeten we zeggen Franz Hermann, maakt de tongen los in de autosportwereld. Vorige week tijdens zijn vrije weekend dook de Nederlander onder een Duitse schuilnaam op in Duitsland om op de legendarische Nürburgring Nordschleife te rijden.

Dat deed hij allemaal tussen de sessie bij de Grand Prix van Emilia-Romagna door. Het hele F1-circus is momenteel op het legendarische Imola. Verstappen was op dat circuit de afgelopen drie seizoenen de beste, maar moet dit jaar hopen op een wonder wegens het dominante McLaren.