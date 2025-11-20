Max Verstappen rijdt dit weekend mogelijk een cruciale race in de strijd om het wereldkampioenschap, maar hij lijkt het in Las Vegas te moeten doen zonder de steun van zijn vriendin Kelly Piquet. Zij dook namelijk op in het gezelschap van niemand minder dan oud-topspits Zlatan Ibrahimovic.

Verstappen en Piquet hebben beiden door hun werk een heel druk leven en dus zal het soms een uitdaging zijn om wat tijd samen door te brengen. De Nederlander vliegt voor de Formule 1-races constant de hele wereld over en ook de Braziliaanse hangt met regelmaat in de lucht door haar werkzaamheden als model. Ook dit weekend zullen ze elkaar waarschijnlijk niet fysiek gaan zien.

De viervoudig wereldkampioen racet in Las Vegas en zal daar flink aan de bak moeten om zijn titelkansen in leven te houden. Hij moet dat echter doen zonder de steun van Piquet, want zij zit momenteel nog in Dubai.

Piquet duikt op met Ibrahimovic

De Braziliaanse woonde daar woensdag een evenement bij van horlogemerk Audemars Piquet. Piquet werkt al lange tijd samen met dat bedrijf. De dochter van voormalig F1-kampioen Nelson was daar niet de enige bekende gast, want ook Ibrahimovic en zanger John Mayer doken op in Dubai.

Op haar Instagram deelt Piquet enkele beelden van het evenement. Ze kijkt voornamelijk toe terwijl de andere twee worden geïnterviewd. Dat gebeurt allemaal in een setting zoals die bij Amerikaanse talkshows vaak wordt gebruikt.

i Piquet was op hetzelfde evenement als Ibrahimovic. © Instagram / Kelly Piquet

Cruciaal weekend Max Verstappen in Las Vegas

Aangezien er tussen Dubai en Las Vegas zo'n 13.000 kilometer uit elkaar liggen, lijkt het onwaarschijnlijk dat Piquet nog in het vliegtuig stapt om haar vriend te gaan steunen. Dat terwijl het voor Verstappen mogelijk een cruciaal weekend is als hij nog een vijfde titel op rij wil pakken.

De Nederlander heeft met nog drie raceweekenden te gaan een achterstand van 49 punten op WK-leider Lando Norris en dus zal het flink mee moeten zitten als hij zijn titel nog wil prolongeren. Ook Oscar Piastri staat nog ruim boven de Red Bull-coureur. Er bestaat zelfs een kans dat Verstappen dit weekend al definitief onttroond zal worden.