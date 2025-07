Max Verstappen bevindt zich dit weekeinde op Silverstone, waar de Grand Prix van Groot-Brittannië plaatsvindt. Maar ook zijn vriendin Kelly Piquet nam het vliegtuig, samen met dochter Lily.

Terwijl papa Max druk bezig was met de eerste vrije training, waar hij met een gapend gat teleurstellend tiende werd achter Lewis Hamilton, deelde mama Kelly foto's van de reis naar de Franse hoofdstad Parijs. 'Bonjour', schreef ze bij een beeld van de Eiffeltoren. Vervolgens toont ze een brief met daarop Madame Kelly Piquet en Mademoiselle Lily Verstappen. 'Lily's eerste trip naar Parijs', zette ze erbij.

Max Verstappen straalt op schattige beelden met pasgeboren dochter Lily en zus Victoria: 'Mijn hart explodeert' Max Verstappen moet zondag op een bloedhete Red Bull Ring de schade zien te beperken tijdens de GP van Oostenrijk, maar in aanloop naar de race had hij tijd voor hele andere dingen. Victoria, de zus van Max, deelde namelijk een aantal schitterende foto's met haar broer, Kelly Piquet en de pasgeboren Lily.

Ook maakte Piquet nog een foto van de hotelkamer, met daarin een kinderbed met roze dekentje. Ze sloot af met een selfie met Lily, wiens hoofd was beschermd met een emoticon, in de badkamer. 'Fris blijven in de ondraaglijke hitte', stond bij de foto.

i Kelly Piquet met dochter Lily. © Instagram

Bijzonder familiemoment

De tripjes volgen elkaar in rap tempo op voor de eind mei geboren Lily. Onlangs was ze bij de doping van haar nichtje Hailey, de dochter van Verstappens zus Victoria. Ook bonusdochter Penelope was van de partij, evenals opa Jos Verstappen en oma Sophie Kumpen. Het zorgde voor hartverwarmende foto's:

Max Verstappen met vriendin Kelly Piquet én bonusdochter aanwezig bij bijzonder familiemoment Max Verstappen was na de Grand Prix van Oostenrijk aanwezig bij een bijzonder familiemoment. Voor de gelegenheid had hij ook zijn vriendin Kelly Piquet én haar dochter Penelope meegenomen.

Wachten op eerste Formule 1-race

Waar Penelope Verstappen al vaak aanmoedigde, is het wachten op Lily's eerste bezoek aan een circuit. Onlangs was het hele Formule 1-circus in Monaco, de thuisbasis van de Nederlander en zijn gezin, maar toen vond de viervoudig wereldkampioen een kennismaking met de sport nog te vroeg. "Nee, het is beter als ze thuis blijft, dat is meer ontspannen voor haar", zei hij destijds.

Max Verstappen ontneemt pasgeboren dochter Lily uniek moment in Monaco: 'Dat is beter voor haar' Voor Max Verstappen is de GP van Monaco een hele bijzondere. Dat is tenslotte zijn échte thuisrace. Verstappen woont samen met vriendin Kelly Piquet en hun (bonus)dochters Penelope en Lily in Monaco. Zijn pasgeboren dochter had dus de unieke kans om te komen kijken, maar dat gaat niet gebeuren volgens de F1-wereldkampioen.

Bewogen weken

Verstappen maakt niet zijn beste weken uit zijn carrière mee. Een uitvalbeurt in Oostenrijk door een onhandige actie van rookie Kimi Antonelli betekende nul punten in de WK-strijd, waar hij toch al een enorme achterstand had op de McLarens. De Nederlander zelf gelooft al niet meer in een vijfde wereldtitel op rij.

Oscar Piastri leidt met 216 punten en Lando Norris, die de GP van Oostenrijk won, heeft er 201. Verstappen bleef staan op 155 punten. "Ik ben daar niet zo veel mee bezig, dat maakt me niet uit", zei Verstappen, wiens toekomst bij Red Bull onderwerp van gesprek is in de paddock. Zelf wil hij er niet al te veel over kwijt, behalve dit: