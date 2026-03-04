Max Verstappen gaat komend weekend in Australië beginnen aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De viervoudig wereldkampioen gaat dan proberen de wereldtitel te heroveren nadat hij in 2025 werd onttroond. Toch leverde het afgelopen jaar hem iets moois op, want Verstappen werd voor het eerst vader. Dat was wel reden voor zijn vriendin Kelly Piquet om hem deze week tot de orde te roepen.

Verstappen werd afgelopen seizoen na vier opeenvolgende kampioenschappen onttroond door McLaren-coureur Lando Norris. De Nederlander leek halverwege het seizoen al kansloos voor de titel, maar na een onwaarschijnlijke comeback kwam hij uiteindelijk slechts twee punten te kort voor de titel.

Toch was het geen slecht jaar voor Verstappen, want in april werd hij voor het eerst vader. Zijn Braziliaanse vriendin beviel toen van dochter Lily. Voor Piquet is het haar tweede kindje, zij kreeg ook al een dochter uit een eerdere relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat.

'Je was aan het huilen als een baby'

Verstappen vertelt zelden iets over zijn privéleven, maar deed dat wel in de Viaplay-doumentaire New Ground, die de streamingsdienst over hem maakte. Daar is een fragment in te zien waarin de coureur wordt gevraagd of hij moest huilen tijdens de bevalling.

Dat was volgens Verstappen net niet het geval: "Bijna, de druppel kwam in mijn oog, maar viel er niet uit." Dat gebeurde ook niet toen hij haar voor het eerst vast kon houden: "Ik huilde niet, ik was gewoon heel blij."

Piquet zag het losgeknipte fragment uit die documentaire deze week voorbijkomen op haar Instagram en kon zich niet vinden in hoe haar vriend de situatie had geschetst. "Wat zeg jij nou, je was aan het huilen als een baby op het moment dat ze eruit kwam", reageerde ze op de video en daarbij tagde ze Verstappen ook.

i De reactie van Kelly Piquet op Instagram.

Start van F1-seizoen

De Grand Prix van Australië is de eerste van in totaal 24 races dit seizoen. Na weken van speculatie zal in Melbourne duidelijk worden welke teams de zaakjes goed voor elkaar hebben én wat het effect is van de nieuwe reglementen. De Formule 1-fans in Nederland zullen wel vroeg uit bed moeten, want de tijden van de sessies zijn niet bepaald ingericht op de Europese kijkers.