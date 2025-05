Kelly Piquet stoot vriendin van andere F1-coureur van de troon na geboorte van dochter Max Verstappen

Kelly Piquet beviel afgelopen week van haar tweede kindje, maar dat zal de eerste zijn die ze samen met Max Verstappen krijgt. De Braziliaanse is daardoor extra in de spotlights komen staan en dat heeft ervoor gezorgd dat ze door een magische grens is gegaan. Dat maakt haar ook weer de populairste WAG uit de Formule 1.

Piquet is niet alleen door haar relatie met de viervoudig wereldkampioen een bekende naam, want ze is er al haar hele leven aan gewend om in de spotlights te staan. Ze is de dochter van Nelson Piquet, die op zijn beurt drie wereldtitels in de Formule 1 verzamelde. De partner van Verstappen heeft inmiddels ook haar sporen verdiend als model en dat is terug te zien in haar populariteit.

Kelly Piquet overvallen met cadeaus na geboorte dochter Max Verstappen: 'Welkom op de wereld, Lily' Terwijl Max Verstappen na de geboorte van zijn dochtertje naar de andere kant van de wereld vloog, kan zijn vriendin Kelly Piquet in alle rust genieten van Lily. En de Braziliaanse is behoorlijk verrast, zo is te zien op Instagram.

Piquet kwam de afgelopen tijd steeds dichter bij de twee miljoen volgers op haar Instagram en was met dat aantal ook lange tijd de populaire partner van een F1-coureur. Dat veranderde vorige week echter. Alexandra Saint Mleux, de vriendin van Ferrari-rijder Charles Leclerc, was al tijden bezig aan een inhaalslag en stak de Braziliaanse voorbij.

Ze leek de eerste WAG in de Formule 1 te worden met meer dan twee miljoen volgers op het platform, maar Piquet heeft door de geboorte van dochter Lily een enorme sprong gemaakt. Dat blijkt uit cijfers van Social Blade, een website die de volgersaantallen tot in de details bijhoudt.

Geboorte baby zorgt voor boost

Piquet en Verstappen maakten het nieuws over de geboorte van hun eerste kindje samen afgelopen vrijdag bekend en dat zorgde ervoor dat veel mensen hun weg naar het Instagram-account van de Braziliaanse wisten te vinden. Ze kreeg er in een dag tijd meer dan vijftig duizend volgers bij en passeerde daardoor Saint Mleux weer.

Lando Norris bijt van zich af nu duel met Max Verstappen: 'Het is crashen of je haalt hem niet in' Lando Norris had zondag in Miami misschien wel de snelste auto, maar door een mislukte aanval op Max Verstappen in de openingsfase gooide hij zijn kansen op de overwinning vroegtijdig weg. De Brit schoot rechtdoor in bocht 2 en viel terug naar de zesde plaats. Ondanks dat wist hij zich nog knap terug te vechten naar de tweede plaats, achter zijn teamgenoot Oscar Piastri, al overheerste na afloop vooral het gesprek over zijn duel met Verstappen.

Ook kwam daardoor de grens van twee miljoen in zicht en daar is Piquet uiteindelijk zondag doorheen gegaan. Ze is daarmee de enige partner van een F1-coureur die dat aantal heeft bereikt. De kans is wel groot dat ze snel gezelschap krijgt, want Saint Mleux heeft nog maar een paar duizend nieuwe volgers nodig om boven de twee miljoen uit te komen.

Piquet heeft nu meer dan 2 miljoen volgers op Instagram. © Instagram / Kelly Piquet

Lando Norris

Het kan overigens zomaar zijn dat er snel nog een partner volgt met meer dan twee miljoen volgers, maar dat hangt vooral af van de openheid van Lando Norris. De Britse McLaren-coureur zou volgens geruchten namelijk een relatie hebben met de Portugese Magui Corceiro, die eerder samen was met voetballer Joao Felix.

Lando Norris voedt geruchten over liefdesleven: Britse F1-coureur 'flirt' met ex van bekende voetballer Lando Norris eindigde zondag in Bahrein op het podium, maar toch was het voor de Brit een teleurstellend weekend. De McLaren-coureur zag zijn teamgenoot Oscar Piastri met overmacht winnen en zat er na afloop flink doorheen. Het lijkt erop dat Norris die klap niet alleen hoeft te verwerken, maar dat hij in ieder geval een schouder heeft waar hij op kan uithuilen.

Norris heeft dat echter nooit bevestigd en dus laten we haar nog even buiten beschouwing. Corceiro heeft een paar duizend volgers minder dan Piquet en Saint Mleux.