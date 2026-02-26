Kelly Piquet heeft een vervelend virus te pakken. De vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen deelt op Instagram een update over haar situatie tijdens de Fashion Week in Milaan.

Het Braziliaanse model reist voor haar werk de wereld over naar de grote modesteden. Tijdens de Fashion Weeks zit ze vaak front row bij shows van grote merken. Ook in Milaan was ze uitgenodigd voor een aantal evenementen, maar die heeft ze moeten afzeggen.

Dat deelt de 37-jarige in een Instagram Story. "Milaan gecanceld", schrijft ze met daarbij een misselijke smiley en een virus-emoji. Ze heeft last van een buikvirus, maar dat weerhoudt haar er niet van om zichzelf even te verwennen.

Piquet deelt namelijk ook een foto van een chocoladereep. "Ik had beloofd dit nooit meer te kopen", schrijft ze erbij. "Ik heb het gevonden in Londen en vijftien repen gehaald." Ze heeft verschillende smaken ingeslagen en verwacht dat die al heel snel op zullen zijn.

'Je bent gewaarschuwd'

"Nadat ik hersteld ben van mijn buikvirus, verwacht ik dat ik hier maximaal twee weken over doe. Je bent gewaarschuwd", aldus Piquet.

Winterspelen

Milaan stond de afgelopen weken nog helemaal in teken van wintersport vanwege de Olympische Spelen. Maar inmiddels is de Italiaanse stad alweer omgetoverd tot modeparadijs. De Fashion Week begon afgelopen maandag en dat had ook invloed op de Nederlandse medaillewinnaars. Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud konden na hun gouden medaille op de mass start niet gehuldigd worden in het TeamNL Huis. Die locatie moest namelijk worden omgebouwd voor een Fashion Week-evenement

Formule 1

Het is te hopen dat het virus van Piquet niet overslaat naar Verstappen. Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat namelijk bijna van start, met nieuwe reglementen. De eerste Grand Prix wordt verreden op 8 maart in Australië.

De Red Bull-coureur heeft voorafgaand aan het kampioenschap zijn twijfels uitgesproken over zijn toekomst in de sport. Hij wil namelijk meer tijd doorbrengen met zijn familie. Samen met Piquet kreeg hij vorig jaar een dochter: Lily. Piquet heeft ook al een dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat: Penelope. "Ik zie dat het einde voor mij nadert", sprak de viervoudig wereldkampioen in de podcast Up to Speed.