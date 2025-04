Kelly Piquet (vriendin Max Verstappen) met vernieuwd uiterlijk 'klaar voor komende week'

Kelly Piquet bleef na de GP van Saoedi-Arabië bijna net zo stil over de race van haar vriend Max Verstappen als de coureur zelf. De vriendin van de viervoudig wereldkampioen had andere dingen aan haar hoofd dan zich druk te maken over de veelbesproken race in Jeddah.

Verstappen maakte een opvallend statemet na de race in Saoedi-Arabië. De Nederlander wilde niet ingaan op de tijdstraf die hij kreeg van de FIA. En waar Piquet zich zaterdag nog lovend uitliet over de sensationele kwalificatieronde van haar geliefde, bleef ze na de race opvallend stil. In ieder geval over de Formule 1 zelf, want met dochter Penelope liet ze wel van zich horen.

'Klaar voor de komende week'

De hoogzwangere Piquet besloot dat het een te mooie dag was om zich al te druk te maken om de prestaties van haar vriend. Ze vond het belangrijker om Eerste Paasdag 'gezellig' te doen. Dat deed ze in ieder geval met een vernieuwd uiterlijk, want na een bezoekje aan de beautysalon zagen haar haren er weer pico bello uit. "Klaar voor de komende week", schreef ze er cryptisch bij alsof er veel staat te gebeuren.

Wanneer is de geboorte?

Volgens insiders is de uitgerekende datum voor Piquet en Verstappen om ouders te worden 8 mei. Maar een geboorte kan altijd anders uitvallen dan gepland. Daarom moeten haar volgers er rekening mee houden dat het elk moment zover kan zijn. Maar eerst kon Piquet genieten van Pasen. Zo poseert ze met Penelope en een tackle en fotografeert ze een schattig ingepakt eitje, dat doet denken aan een baby.

Koningsdag?

Verstappen zal zich snel bij het gezin voegen om even bij te tanken. Hij werd tijdens de GP van Saoedi-Arabië tweede achter Oscar Piastri van McLaren. Daarmee werd de triple-header in het Midden-Oosten afgesloten en hebben de coureurs weer een weekje vrij. Voor de Nederlander valt dat precies samen met Koningsdag, maar het is de vraag of hij dat gaat vieren. Lando Norris, die goed bevriend is met de wereldberoemde Nederlandse dj Martin Garrix, onthulde na de finish zijn plannen voor Koningsdag.