Kelly Piquet, de vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen, maakte onlangs bekend dat ze op de cover staat van het bekende tijdschrift Harper’s Bazaar. Inmiddels heeft ze meer beelden van de fotoshoot gedeeld.

Piquet is helemaal klaar voor de zomer. Eerder deze week werd al bekend dat het Braziliaanse model op de cover staat van de zomereditie van de Griekse Harper’s Bazaar. Zondagmiddag deelde ze op Instagram meerdere beelden van de fotoshoot. “De zomer is hier”, schreef ze erbij. Ook bedankte de vriendin van Verstappen iedereen die aan de shoot heeft meegewerkt.

Op de boot

Voor de shoot poseerde ze in bikini op een boot. Dat gebeurde niet op het water in Griekenland, maar juist dicht bij het huis van het Braziliaanse model. De 37-jarige woont samen met Verstappen en haar dochters Penelope, uit een eerdere relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat, en Lily in Monaco. De fotoshoot vond plaats aan de Franse Rivièra.

Haar volgers reageren vol lof op de zonnige beelden. "Wat een prachtige vrouw", schrijft een fanaccount onder de Insta-post. "Meid, een van deze foto's zou je nieuwe profielfoto moeten zijn", reageert een ander.

Naast de foto's heeft Piquet ook een openhartig interview gegeven aan het blad. "Veelzijdig en dynamisch vertelt ze ons over hedendaagse vrouwelijkheid, moederschap en de waarde van innerlijke groei", kondigt het tijdschrift aan op Instagram. De zomerse editie van Harper's Bazaar ligt sinds zondag in de schappen.

Hervatting Formule 1-seizoen

Terwijl Piquet bezig was met de fotoshoot voor het tijdschrift, richt Verstappen zijn vizier weer op de Formule 1. Dit weekend gaat het kampioenschap verder met de Grand Prix van Canada. Verstappen staat momenteel zevende in het klassement. Vorige week maakte hij nog een uitstapje naar de GT3, maar de zege in de 24 uur van Nürburgring glipte hem daar door de vingers.

