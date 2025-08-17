Het is een bijzondere dag voor Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen. Niet alleen is dochtertje Lily inmiddels honderd dagen oud, ook is Nelson Piquet, de vader van Kelly en voormalig topcoureur zondag jarig. Op Instagram staat de vriendin van Verstappen stil bij deze bijzondere dag.

Nelson Piquet is zondag 17 augustus 73 jaar oud geworden. De schoonvader van Verstappen was voorheen een bekende coureur binnen de formule 1. Hoewel hij op jonge leeftijd een tenniscarrière leek na te streven, raakte hij uiteindelijk gefascineerd door de autosport. Hij werd drie keer wereldkampioen in de formule 1. Een jaar geleden haalde Verstappen dat aantal in. De Nederlander heeft inmiddels vier wereldtitels achter zijn naam staan.

'Wat een schat heb ik aan jou'

Als dochter van een bekende coureur, was Kelly al op jonge leeftijd te vinden op de paddocks van de formule 1 te vinden en weet ze veel van de sport die haar vriend beoefent. Tijdens deze bijzondere dag zet de Braziliaanse haar vader dan ook in het zonnetje. 'Gefeliciteerd met je verjaardag, wat een schat heb ik aan jou als mijn vader', schrijft ze bij een foto waarop ze samen met haar vader op een boot is te zien.

Opa van Penelope en Lily

Enkele dagen geleden zette de Braziliaanse haar vader ook al op soortgelijke wijze in het zonnetje op Instagram. Toen was het namelijk vaderdag, oftewel 'Dia dos Pais' in Brazilië. Daar valt vaderdag op een andere dag in vergelijking met de rest van de wereld. Kelly plaatste een foto van haar vader met dochters Penelope en Lily, van wie hij opa is, volgens Kelly zelfs 'de beste opa ter wereld'.

Gezin

Het koppel verwelkomde dochter Lily enkele maanden geleden. Dochter Penelope (6) kreeg de vriendin van Verstappen in een eerdere relatie. Verstappen onderhoudt een goede band met zijn bonusdochter. Met hun gezin en familieleden genieten ze momenteel van een vakantie in Portugal, waar ze volgens Daily Mail een stuk grond hebben gekocht. De eerstvolgende Grand Prix, de GP van Zandvoort, zal pas eind augustus plaatsvinden, tot die tijd heeft de coureur wat rust.