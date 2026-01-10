Kenneth Taylor mag zich de nieuwste aanwinst van SS Lazio noemen. De 23-jarige middenvelder vertrok voor zo'n 17 miljoen euro naar de Italiaanse hoofdstad en dat wordt op de sociale media van de club flink aangehaald.

Taylor rondde deze week zijn transfer af naar Lazio. De Italiaanse club betaalde naar verluidt zo'n 17 miljoen euro voor de middenvelder van Ajax. Bij zijn nieuwe club werd Taylor gelijk voor de camera's gezet en dat leverde komische beelden op.

De afdeling sociale media van Lazio had een leuk spelletje bedacht voor de fans om de nieuwe aanwinst beter te leren kennen. De Nederlander kreeg foto's te zien van bekende 'Taylors' en hij moest de namen raden. Dat ging de in Alkmaar geboren middenvelder niet al te goed af.

'We gunnen hem dit van harte'

Bij Ajax zijn ze trots op de transfer van het jeugdexponent. "Kenneth is een echte Ajacied", trapt directeur voetbalzaken Marijn Beuker zijn dankwoord af. "Hij heeft zich ontwikkeld tot een vaste waarde op het middenveld en heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan onze sportieve prestaties. Kenneth wil graag een volgende stap in zijn carrière zetten en die kans gunnen wij hem van harte. Wij hebben hem daarom bedankt voor zijn inzet en veel succes gewenst in Italië."

In de zoektocht naar een opvolger lijken de Amsterdammers uitgekomen te zijn bij Manuel Ugarte. Deze week kwam naar buiten dat de Amsterdammers interesse zouden hebben in de middenvelder van Manchester United. De Uruguayaan zou gehuurd moeten worden voor de rest van het seizoen. Ook Daley Blind staat (weer) op de radar, als controleur. Vorige maand haalde Ajax met de transfervrije Japanner Takehiro Tomiyasu al een verdediger binnen voor de rest van het seizoen.

Vriendin Jade Anna

De transfer betekent een nieuw leven voor Taylor en zijn bekende vriendin Jade Anna. Zij zullen naar Rome verhuizen en daar een nieuw leven opbouwen. Dat viel toch wel wat zwaar bij de influencer, die op haar sociale media haar tranen de vrije loop liet.