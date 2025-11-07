Luciano Valente is de nieuwste debutant in de selectie van het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder werd na een goede periode bij Feyenoord opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. Persoonlijk vierde Valente ook succes, door een nieuwe villa aan te schaffen.

Valente verruilde afgelopen zomer FC Groningen voor Feyenoord. De middenvelder met een Italiaanse vader moest eerst genoegen nemen met een plek op de bank. Maar door enkele goede wedstrijden en blessureleed knokte hij zich in de basiself. Sinds de wedstrijd tegen AZ (3-3) eind september startte hij iedere keer. In de topper tegen PSV (2-3) maakte hij zijn eerste doelpunt namens Feyenoord.

Valente tikt villa op de kop

Het leverde Valente een oproep voor het Nederlands elftal op. Halverwege november voegt hij zich bij de selectie van Oranje voor de WK-kwalificatieduels tegen Polen (14 november) en Litouwen (17 november). Mogelijk rijdt Valente vanuit Hei-en Boeicop naar Zeist, waar het trainingscomplex van Nederland ligt. De middenvelder heeft volgens Bekende Buren namelijk 1,5 miljoen betaald voor een 'verduurzaamde desingvilla'.

Dat was een goede anderhalve ton boven de vraagprijs. Ook vestigde Valente er een hypotheek op van 1,4 miljoen euro. De middenvelder komt te wonen in een voormalig kleuterschool, die in 2001 werd omgebouwd tot woonhuis. Twee jaar terug vond nog een volledige modernisatie plaats, waardoor Valente over een elegante villa beschikt.

Valente gaat van een appartement in Rotterdam naar een woonoppervlakte van 206 vierkante meter, op een perceel van 1260 vierkante meter. Alles zit erop en eraan. Van een zwembad en overkapte serre, tot buitenkeuken en jacuzzi. Binnenshuis is Valentes nieuwe optrekje van de nieuwste technologie voorzien. Achter het huis ligt nog een voetbalveldje, waar hij met vrienden en familie kan voetballen. Wel moet hij ruim een uur rijden om vanuit zijn nieuwe woonplaats naar Rotterdam te reizen.

Felicitaties na oproep voor Oranje

Vrijdag hoorde Valente dat hij voor het eerst was opgeroepen voor het Nederlands elftal. De middenvelder zat op dat moment in het vliegtuig terug vanuit Stuttgart, waar hij met Feyenoord in de Europa League had gespeeld. Nadat hij zijn vliegtuigmodus uitzette, stroomde de berichten binnen. Ook in het vliegtuig kreeg hij de nodige felicitaties van zijn teamgenoten.