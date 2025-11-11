Voetbaljournalist Valentijn Driessen mag dan niet veel vrienden hebben (zijn woorden), qua kijkcijfers doet hij het altijd meer dan prima bij Vandaag Inside. Dat programma zette weer een record neer door de komst van Driessen.

Hij zat maandagavond in de uitzending met arbiter Bas Nijhuis en John de Wolf, de assistent-trainer van Feyenoord. Uiteraard werd het voetbalweekend besproken, ook werd er dieper ingegaan op het bedenkelijke niveau van de scheidsrechters in Nederland. Maar er kwam ook een persoonlijker verhaal aan bod: De Wolf besprak zijn onlangs verschenen boek, over zijn demente moeder.

'Kijkcijferkanon' levert weer

Mediapersoonlijkheid Tina Nijkamp doopte Driessen al eens om tot 'kijkcijferkanon'. Zij zocht uit dat Vandaag Inside nooit onder de miljoen kijkers scoort zodra hij aanschuift. Zelf bagatelliseert Driessen zijn status. " Dat is ook gelul, over dat 'kijkcijferkanon'. Maandag is er geen voetbal, dan kijken heel veel uit het voetbal. Dus dan zijn de kijkcijfers automatisch beter dan dinsdag en woensdag, dan wordt er weer gevoetbald", counterde hij bij In de Wandelgangen van VI.

Toch liegen de cijfers niet. Maandagavond was het weer raak, mede door Driessen. 'De Valentijn Driessen-magneet had weer veel kracht', analyseerde Nijkamp op Instagram. Zij zocht uit dat er 1,1 miljoen kijkers waren, waarvan een groot aandeel in de leeftijdsgroep tussen 25 en 54 jaar. Dat was 28,6 procent. 'Volgens mij is dit een record marktaandeel voor VI en sowieso een marktaandeel dat zeldzaam hoog is', aldus Nijkamp.

Voor Vandaag Inside is het belangrijk dat er veel mensen in die leeftijdscategorie kijken. Daar valt namelijk het meeste geld in te verdienen qua advertentie-inkomsten.

Gouden Televizier-Ring