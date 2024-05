Kind stelt bizarre vraag aan Jake Paul en Mike Tyson over privéleven: 'Kan iemand zijn moeder roepen?'

Op de persconferentie van Jake Paul en Mike Tyson werden veel vragen gesteld over hun aanstaande gevecht, maar soms dwaalden ze even af. Toen een kind een vraag mocht stellen aan de boksers liep het echter volledig uit de hand.

Paul en Tyson houden deze week twee persconferenties. Maandag in New York en drie dagen later in Texas. In The Big Apple kregen ze dus voor het eerst vragen van de media over hun gevecht. Het bleef vrij rustig tijdens de persconferentie, maar dat veranderde toen een kind de microfoon in handen kreeg.

'Wat is jullie bodycount?'

Paul had net verteld dat hij denkt dat een oudere vechter als Tyson 'meer ballen' heeft en daar ging het kind nog even op door: "Dus je denkt dat hij dat heeft? Wie heeft er dan een hogere bodycount? Wat is die van jou, Jake?" Paul, die een relatie heeft met schaatsster Jutta Leerdam, wist even niet wat hij moest zeggen.

Tyson, die aan zijn derde huwelijk bezig is, greep in en riep om de moeder van het kind: "Waar is zijn moeder?" Het kind probeerde het nog een keer, maar de beide vechters wilden geen inkijkje geven in hun privéleven. In ieder geval niet op dat gebied.

‼️ Jake Paul vs Mike Tyson press conference is hijacked by a swearing kid who asks them who has the higher "body count" out of the two of them…



[🎥 @MostVPromotions] pic.twitter.com/zbBj9zUK7W — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 13, 2024

Tyson doet het rustig aan

Het was niet de eerste keer dat het seksleven van beide vechters ter sprake kwam. In zijn podcast besprak Paul namelijk het plan van Tyson om het de komende tijd rustig aan te doen tussen de lakens. Paul zou dat naar eigen zeggen 'echt niet kunnen'.

Paul heeft sinds april 2023 een relatie met schaatsster Jutta Leerdam. De twee werden voor die tijd al meerdere keren samen gespot en maakten hun relatie uiteindelijk via sociale media bekend. Terwijl Paul de persconferentie gaf in New York nam Leerdam samen met haar zussen een duik in de Noordzee. Ze is terug in Nederland om zich voor te bereiden op het nieuwe schaatsseizoen.

Gevecht

Paul schuift later deze week nog een keer aan voor een persconferentie over het gevecht tussen hem en Tyson. De twee stappen op zaterdag 20 juli de ring in om het tegen elkaar op te nemen. Het leeftijdsverschil tussen beide heren is groot. Paul is 27, terwijl Tyson op het moment van het gevecht al 58 jaar oud is.