Kjeld Nuis en Joy Beune genieten van een welverdiende vakantie na een bewogen (olympisch) seizoen. Het schaatskoppel heeft daarvoor de Oostenrijkse Alpen uitgekozen als bestemming. Tussen het (après-)skiën moet er ook worden gegeten. Dus verwende Nuis zijn vriendin, al deelde hij daarbij ook een plaagstootje uit.

De 36-jarige Nuis deed onlangs mee aan zijn laatste Olympische Winterspelen. Daar won hij brons op de 1500 meter, wat hem de meest succesvolle schaatser op die afstand maakte. In de voorgaande edities won hij namelijk telkens goud. Zijn vriendin debuteerde juist in Milaan en deed dat met zilver op de ploegenachtervolging. Op haar enige individuele afstand (3000 meter) viel Beune net buiten het podium.

In Nederland werd het paar gehuldigd en volgden de nodige uitjes. Tussendoor werkte Beune nog de WK allround af, waar ze ook buiten de prijzen viel. Nuis bedankte op zijn beurt voor de WK sprint, omdat hij geen aanwijsplek kreeg. Afgelopen week maakten ze de reis naar Oostenrijk om lekker te gaan skiën en snowboarden.

'Varkentje' Joy Beune

De voorbije dagen plaatsten Nuis en Beune het nodige op sociale media om hun volgers mee te vermaken én jaloers te maken. Ook verruilde de schaatser voor even zijn snowboard voor de ski's. Dat was een tijdje geleden. Hij grapte dat hij misschien wel 'zijn roeping heeft gemist'.

Ski- of snowboardagen worden standaard afgesloten in de après-ski en dat was voor het schaatskoppel dinsdag niet anders. Jolig dansten en zongen de twee mee op oude hits die uit de speakers knalden. Toch was Nuis een dag later alweer vroeg uit de veren, om ontbijt te scoren. "Joy weer blij vandaag", schreef hij met een emoticon van een varken en een hartje bij een foto waarop hij een zak droeg. Er stond ook een croissant bij, hoogstwaarschijnlijk was dat wat hij en zijn vriendin gingen oppeuzelen.

Gewaagde grapjes van Nuis

Het is zeker niet de eerste keer dat Nuis een klein plaagstootje uitdeelt aan zijn vriendin. Ter voorbereiding op de Olympische Winterspelen was hij met Team Reggeborgh bij de World Cup in Inzell. Daar kwam hij een robotstofzuiger tegen. "Joy", riep hij voor de gein, terwijl hij het filmde. "Jij doet veel te stoer", was de reactie van Beune daarop.

De twee zijn smoorverliefd op elkaar. "Onze relatie wordt eigenlijk ieder jaar leuker", zei Beune bijvoorbeeld in Helden Magazine. "We leren elkaar steeds beter kennen en hebben ontzettend veel plezier met elkaar."