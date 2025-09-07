Memphis Depay werd zondag topscorer aller tijden bij Oranje. Bij de Oranjezondag is de voetballer dan ook onderwerp van gesprek, al valt er bij de tafelgasten vooral iets anders op dan zijn doelpunten, namelijk zijn oorbellen.

Aan tafel bij het praatprogramma was de interland van Oranje tegen Litouwen onderwerp van gesprek. Tafelgast Jack van Gelder had net zijn beklag gedaan over de inzet van de spelers op het veld, toen er werd overgeschakeld naar verslaggeefster Noa Vahle. Zij had de wedstrijd ter plaatse bekeken en toonde een fragment van een interview met de topscorer.

'Tegenstand van jullie'

De voetballer vertelde over de rol van bondscoach Ronald Koeman in zijn record en toonde zich daarbij kritisch in de richting van de media. "Ik denk dat een bondscoach altijd belangrijk is om vertrouwen aan een speler te geven. In mijn geval heeft hij dat zeker gedaan, ook al was er soms, of eigenlijk altijd, tegenstand van jullie kant", stelde de aanvaller.

"Dan moet je een bondscoach hebben die sterk in zijn schoenen staat en niet met jullie meegaat", ging hij verder. "Dan moet je kijken hoe ik functioneer in het team en hoe ik mijn doelpunten maak, maar de statistieken liggen niet, maar inderdaad, ik rende eigenlijk naar de hele bank, alleen de bank kwam er niet af", zei hij lachend over het moment nadat hij zijn recorddoelpunt maakte.

'Heel knap'

"Wat een grote diamant joh", reageerde presentatrice Hélène Hendriks direct na afloop van het interviewfragment aan tafel. "Ik heb niks gehoord van wat hij zei", valt Raymond Mens haar bij. "Ik zat alleen maar naar die oorbellen te kijken, ja, ik vind hem ook heel knap."

"Maar geef hem nog een biertje en hij vindt een barkruk ook lekker", viel Van Gelder hem in de reden, waarna iedereen in lachen uitbarstte. "Het is een stoere jongen en de meeste voetballers zijn altijd wat dunner", gaat Mens verder. "Hij is echt een atleet. Dat vind ik knap", stelde de politicoloog, waarna de tafelgasten verder praatten over de oorbellen van de topscorer.

