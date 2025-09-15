Alicia Schmidt dacht een rondje te gaan hardlopen in het bos met haar hond, maar dat liep anders dan gepland. Rudi, de vrolijke viervoeter, dacht dat de Duitse 400 meter-specialiste een spelletje met hem speelde. Telkens wanneer Schmidt haar tempo iets versnelde, rende Rudi achter haar aan alsof ze een prooi was: 'Hij wil me de hele tijd pakken.'

Schmidt, in Duitsland beter bekend als 'de knapste atlete van de wereld', heeft geen ticket voor het WK atletiek kunnen afdwingen na een teleurstellend seizoen, waarin zij onder meer geplaagd werd door een vervelende Covid-19 infectie. De Duitse topatlete traint in haar woonplaats om fit te blijven. Al lukte dat zondag iets minder goed dan ze aanvankelijk had verwacht.

'Hij is dat niet gewend'

Het leek Schmidt een goed plan om hondje Rudi mee te nemen naar het bos voor een looptraining, maar de enthousiaste viervoeter had daar een ander idee bij. 'Ik wilde met Rudi gaan hardlopen, maar hij is er niet aan gewend dat iemand met hem mee rent en denkt dat we aan het spelen zijn, dus hij wil me de hele tijd pakken', schrijft ze bij een video in haar verhaal op Instagram.

Op de video is te zien dat de enthousiaste viervoeter - vermoedelijk een labradoodle - direct achter de atlete aanrent op het moment dat zij haar tempo iets versnelt. Het lukt Schmidt dan ook nauwelijks om een versneld tempo vast te houden, zonder dat Rudi dat tegenhoudt. 'Heeft iemand tips?', grapt ze in de video, terwijl ze ondertussen opmerkt dat Rudi onwijs gegroeid is de afgelopen tijd.

i © Instagram: @aliciasmd

Vakantie in Thailand

Nadat definitief duidelijk werd dat Schmidt niet zou afreizen naar Tokio voor het WK atletiek, vrolijkte ze zichzelf wat op met een vakantie in Thailand. Daar probeerde ze haar eigen gemoed en die van haar fans positief te beïnvloeden door beelden te delen van zichzelf en haar genot op vakantie. 'Views for days', schreef ze op Instagram bij een verzameling foto's en video's. Zo toonde ze zonsondergangen om van te smullen en straalde ze in diverse witte outfits.