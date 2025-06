Laatste optreden Engelse sportpresentator eindigt in rel: interview met Mohamed Salah uit angst afgeblazen

Het had het slotstuk moeten worden van een iconische carrière bij de Britse televisie, maar het eindigde in mineur. Een gepland afscheidsinterview tussen de Engelse sportpresentator Gary Lineker en Liverpool-ster Mohamed Salah werd op het laatste moment geschrapt. Een opvallende beslissing, die direct vragen opriep.

Het gesprek met de Egyptische sterspeler van Liverpool zou worden uitgezonden in het weekend van Lineker zijn laatste aflevering van Match of the Day, het iconische BBC-programma waarin de belangrijkste wedstrijden uit de Premier League worden besproken.

Lineker was 25 jaar lang hét gezicht van het programma. In die tijd groeide hij uit tot een van de prominentste gezichten van de BBC en een vaste waarde in de voetbalverslaggeving. Salah had zijn medewerking toegezegd, maar toch werd het interview onverwacht en zonder toelichting geschrapt. Daarmee vertrekt Lineker niet met een mooi slotstuk, maar met veel vragen die zijn afscheid overschaduwen.

In opspraak geraakte Engelse sportpresentator stopt eerder dan verwacht De Engelse voetbalpresentator Gary Lineker vertrekt eerder dan verwacht bij de BBC. De presentator van het iconische Match of the Day is opnieuw in opspraak geraakt na een anti-Israël-bericht op sociale media. Zijn afscheid wordt mogelijk vandaag aangekondigd.

Zorgen om politieke lading interview

Volgens de Engelse tabloid The Sun speelde er meer achter de schermen. De krant meldt op basis van bronnen binnen de omroep dat er intern zorgen waren over de inhoud van het gesprek, met name de mogelijkheid dat het conflict in Gaza ter sprake zou komen. "Sommige mensen denken dat ze niet wilden dat Gary en Mo over Gaza praatten", aldus een ingewijde tegen de tabloid.

Zowel Salah als Lineker hebben zich in het verleden uitgesproken over de situatie in het Midden-Oosten. De Egyptische aanvaller sprak zich meermaals uit voor de Palestijnse bevolking, terwijl Lineker recent in opspraak raakte na het delen van een video op sociale media waarin een rat-emoji werd gebruikt, een symbool dat vaak wordt geassocieerd met antisemitisme. De presentator verwijderde de post en bood later zijn excuses aan. "Ik zou nooit bewust iets antisemitisch delen. Dat gaat volledig in tegen alles waar ik in geloof."

Liverpool-ster Mohamed Salah gaat nog héél lang door en hint vast op transfer: 'Een goede band met ze' Topvoetballer Mohamed Salah (32) is nog lang niet van plan om zijn schoenen aan de wilgen te hangen. De Liverpool-aanvaller wil, net als Cristiano Ronaldo, doorgaan tot zijn 40e.

Streep door groots interview met Mohamed Salah

Volgens The Sun zou sportdirecteur Alex Kay-Jelski uiteindelijk de knoop hebben doorgehakt om het interview te schrappen. De relatie tussen hem en Lineker zou al langer stroef zijn, en tijdens de FA Cup-finale eerder dit jaar zouden de twee elkaar volledig hebben gemeden.

Officieel houdt de omroep het bij een zakelijke verklaring: het interview zou simpelweg niet meer binnen de programmering passen. Maar volgens betrokkenen voelt dat als een smoes. "Een gesprek tussen de grootste speler van Liverpool en een van de bekendste sportpresentatoren van het land? Dat laat je niet zomaar schieten", aldus een bron tegen de tabloid.

Tekst gaat verder onder afbeelding

i Gary Lineker en Mohamed Salah samen met de FWA Footballer of the Year Award in 2018. ©Getty Images

Geen waardig afscheid voor BBC-icoon

Dat Lineker zou stoppen als presentator van het populaire voetbalprogramma was al langer bekend. Na zijn afscheid zou hij nog actief blijven als verslaggever voor de BBC, onder meer rond de FA Cup en het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Maar ook dat lijkt nu van de baan. Volgens de BBC wordt inmiddels aangenomen dat Lineker niet langer betrokken zal zijn de verslaggeving van het aankomende WK.

Wéér nieuw schandaal rondom oud-topvoetballer Gary Lineker: 'Dat zou ik nooit doen' Gary Lineker heeft zijn excuses aangeboden nadat hij wéér onder vuur kwam te liggen. De Britse oud-voetballer kreeg bakken aan kritiek over zich heen nadat hij een video had gedeeld waarin aanhangers van Israël met ratten werden vergeleken.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.