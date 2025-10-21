Lamine Yamal was weer op dreef in de Champions League. In de schaduw van Fermin Lopez zorgde het 18-jarige supertalent voor een goal en een assist tegen Olympiakos. Zijn nieuwe vriendin zat op de tribune van FC Barcelona en keek goedkeurend toe.

Lopez was dinsdagavond de grote ster bij FC Barcelona met liefst drie goals. Maar ook Yamal kreeg - net als altijd - de spotlights op zich gericht. De vleugelflitser scoorde een penalty en gaf ook nog een assist in de met 6-1 gewonnen wedstrijd.

Yamal lijkt sinds augustus van dit jaar een relatie te hebben met Nicki Nicole, een 25-jarige rapper uit Argentinië. Zij woont sinds 2025 deels in Barcelona. Nicole zat op de tribune bij het duel tegen Olympiakos en had een shirtje van haar vriend vast. Na het doelpunt van Yamal gebaarde hij een handkus naar haar, terwijl zij met een enorme lach op de foto staat.

Nieuwe fan op de tribune

Nicole zat een paar dagen geleden ook al op de tribune, toen Barcelona het opnam tegen Girona. Barça won met 2-1, door een doelpunt van Ronald Araujo in blessuretijd. Yamal gaf de assist op de eerste treffer. Hij is dit seizoen al goed voor drie goals en zes assists in zeven duels in alle competities.

Barcelona heeft zes punten na de eerste drie wedstrijden in de Champions League. In de Spaanse competitie gaat het ook goed: de Catalanen staan na negen wedstrijden op 22 punten. Daarmee staan zij twee punten achter op aartsrivaal Real Madrid. Saillant detail: komende zondag staat El Clásico op het programma.

