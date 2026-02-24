Laura Benschop, de vrouw van Ajacied Davy Klaassen, ontpopt zich steeds meer tot influencer. Haar nieuwste plan kan dan ook rekenen op bijval van één van de bekendste influencers van Nederland: Monica Geuze. Maar of Klaassen er thuis net zo enthousiast over is, is nog maar de vraag.

Benschop deelt regelmatig video’s op TikTok waarin ze beelden laat zien en vertelt over haar verschillende routines en gezinsleven met Klaassen en dochtertje Cruz, die afgelopen jaar werd geboren. Ook vertelt ze vaak over haar eigenschappen en eigenaardigheden. Zo schafte ze onlangs een opvallend product aan in de hoop rimpels rond haar mond te voorkomen.

In een recente video vertelt Benschop over haar nieuwe aanwinst: een rietje in een speciale, gebogen vorm dat rimpels rond de mond zou tegengaan. 'Bestellingen die ik doe, waardoor Davy zich afvraagt of ik wel oké ben', luidt het veelzeggende onderschrift.

'Wil dit'

Klaassen mag dan wel zijn twijfels hebben, Benschops volgers op TikTok lijken het product wel te kunnen waarderen. 'Haha omg wil dit', laat Geuze in de reacties weten. Zij lijkt niet de enige te zijn; Geuze's reactie heeft inmiddels bijna 400 likes. Ook andere volgers zijn enthousiast over het opvallende product. 'Top aankoop', reageert er één, terwijl anderen zich afvragen waar ze het product kunnen aanschaffen.

Relatie

Benschop en Klaassen kennen elkaar al meer dan vijftien jaar. Ze zaten op dezelfde school, maar de vonk sloeg niet meteen over. Inmiddels zijn ze ruim acht jaar samen. Het koppel trouwde in de mei 2024 in Italië. Op 9 maart 2025 werd dochter Cruz geboren.

