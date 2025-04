Legendarische Ferrari van Michael Schumacher kan miljoenen opleveren op bijzonder moment

Eén van de Ferrari's waar Michael Schumacher wereldkampioen Formule 1 is geworden, gaat naar de veiling. Het gaat om de Ferrari F2001, waarmee de inmiddels 56-jarige Duitser zijn vierde wereldtitel pakte. Diezelfde wagen ging eerder al voor een enorm bedrag over de toonbank.

De auto wordt geveild door RM Sotheby's, een bedrijf dat de nodige ervaring heeft met dure bolides. Schumacher werd in 2001 voor de vierde keer wereldkampioen, waarvan het zijn tweede titel met Ferrari was. Hij won dat jaar liefst negen van de zeventien races en pakte ook nog eens elf keer pole position.

Eén van die overwinningen was in Monaco. Voorafgaand aan de komende grand prix in het prinsendom op 25 mei zal de Ferrari van Schumacher onder de hamer gaan. Het gebeurde nog niet eerder dat vlak voor de race een auto geveild werd. Het is nog niet duidelijk wat de wagen zal opbrengen, maar er is wel een kleine schatting te maken. In 2017 werd diezelfde auto namelijk voor 7,5 miljoen euro geveild.

Michael Schumacher vlak voor heuglijk nieuws naar huis gevlogen Michael Schumacher is weer 'thuis'. De Formule 1-legende werd twee weken geleden verblijd met heuglijk nieuws van zijn dochter Gina (28). Schumacher werd namelijk opa van kleindochter Millie en nu hoopt de familie dat de zevenvoudig wereldkampioen kracht haalt uit dat nieuws.

Deel naar een goed doel

Ditmaal zal een deel van de opbrengst naar de Keep Fighting Foundation gaan. Die organisatie is door de familie van Schumacher in het leven geroepen na het ingrijpende ski-ongeluk van 2013. De voormalig F1-coureur liep daarbij ernstig hersenletsel op en wordt nog altijd thuis verzorgd. Dat gebeurt afwisselend in het Spaanse Mallorca (in de winter, omdat het daar warmer is) en in de Zwitserse Alpen. De stichting wil 'het goededoelenwerk van Schumacher voortzetten'.

Tragische update over Michael Schumacher, 7-voudig wereldkampioen F1: 'De situatie is verdrietig' Felix Görner heeft een tragische update gedeeld over de toestand van Michael Schumacher. De Duitse journalist wordt gezien als een betrouwbare bron rondom de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1.

Tragische update

Schumacher is pas geleden voor het eerst opa geworden; zijn dochter Gina beviel van Millie. Volgens BILD hoopt de familie dat dit nieuws hem 'kracht zal geven in zijn moeilijke en lange strijd'. Er kwam onlangs nog een tragische update over hem naar buiten.

De Duitse journalist Felix Görner - bekend als een betrouwbare bron rondom de familie - meldde dat Schumacher zich 'niet meer verbaal kan uiten'. "De situatie is zeer triest", legt Görner uit. "Hij heeft constante zorg nodig en is volledig afhankelijk van de mensen die voor hem zorgen."