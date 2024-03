Lewis Hamilton zoekt geluk in de liefde na rampzalige seizoensstart: 'Brit meldt zich aan bij speciale datingapp'

Lewis Hamilton is 2024 rampzalig begonnen. De Mercedes-coureur viel zondag uit in de Grand Prix van Australië en staat na drie races op een schamele acht punten. De Brit verkast na dit seizoen naar Ferrari en het zal dus uitzitten worden voor de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton heeft momenteel weinig geluk op de baan en zoekt dat dus maar in de liefde.

The Sun meldt zondag dat de Brit zich heeft aangemeld bij de datingapp Raya. Dat is een app speciaal voor beroemdheden. Hamilton zou bij zijn profiel als bio hebben geschreven: 'Vanuit Monaco op bezoek in Melbourne.' De zevenvoudig wereldkampioen woont in Monaco en was in Australië voor de race.

Geheimzinnig liefdesleven

Hamilton is over veel zaken uitgesproken, maar laat zich zelden uit over zijn privéleven. Aan het begin van zijn carrière was hij lange tijd samen met zangeres Nicole Scherzinger. Die relatie eindigde in 2015 en het lijkt erop dat de Formule 1-coureur daarna besloten heeft zich vooral te focussen op zijn sportieve carrière.

Tijdens het vorige seizoen doken er verhalen op dat Hamilton zou daten met de Colombiaanse zangeres Shakira, die eerder getrouwd was met oud-voetballer Gerard Pique. Shakira was zelfs aanwezig tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar van een relatie is het nooit gekomen tussen de twee beroemdheden. Hamilton werd tijdens de afgelopen oudejaarsavond gespot met het Braziliaanse model Juliana Nalu, maar ook dat lijkt op niets uit te zijn gelopen.

Vertrek naar Ferrari

Hamilton maakte eerder dit jaar bekend dat hij gaat vertrekken naar Ferrari. Een overstap die veel losmaakte in de Formule 1-wereld. Het leverde vooral veel positieve reacties op. Het lijkt erop dat Hamilton de goede keuze heeft gemaakt, want Ferrari won zondag in Australië met Carlos Sainz en zijn teamgenoot Charles Leclerc kwam als tweede over de streep.

Laatste seizoen

Toch zal Hamilton hebben gehoopt zijn periode bij Mercedes beter af te kunnen sluiten. Hij werd zevende in Bahrein, negende in Saoedi-Arabië en viel met motorproblemen uit in Australië. In de WK-stand staat hij op een teleurstellende tiende plaats met slechts acht punten.

De Brit is bezig aan zijn twaalfde en laatste jaar bij Mercedes. Hij won zes van zijn zeven wereldtitels met het Duitse team. Hamilton werd in 2021 onttroond door Max Verstappen en won sindsdien geen enkele race meer. Hij is wel nog altijd de recordhouder wat betreft de meeste overwinningen. Hamilton heeft 103 races gewonnen. Dat zijn er nog altijd 47 meer dan Verstappen, die natuurlijk wel een stuk jonger is.