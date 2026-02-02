De geruchtenmolen draait op volle toeren rond Lewis Hamilton. De Britse Formule 1-coureur zou volgens Engelse media een date hebben gehad met een wereldberoemde vrouw. Details over het vermeende bezoek zorgen voor volop speculatie.

Volgens Britse tabloids lijkt Hamilton in de winterstop van de Formule 1 voor het eerst in lange tijd weer ruimte te hebben gemaakt voor zijn privéleven. Het zou daarbij gaan om niemand minder dan Kim Kardashian, met wie hij een romantisch weekend in het Verenigd Koninkrijk zou hebben doorgebracht.

'Romantische setting'

Kardashian zou met haar privéjet naar Engeland zijn gevlogen voor een verblijf van slechts 24 uur. Volgens The Sun verbleef het tweetal samen in het luxueuze Estelle Manor, waar ze konden rekenen op maximale privacy. Ingewijden spreken van een duidelijk 'romantische setting', inclusief een privédiner en exclusief gebruik van faciliteiten.

De timing van de geruchten is opvallend. Hamilton bevindt zich in de winterstop en werkt toe naar een nieuw seizoen bij Ferrari. Na een teleurstellend debuutseizoen wil de zevenvoudig wereldkampioen zich dit jaar laten gelden. Hamilton benadrukte de afgelopen jaren herhaaldelijk dat zijn focus volledig op de sport lag. "Ik heb op de harde manier geleerd", zei hij eerder over relaties, waarbij hij aangaf bewust single te zijn gebleven om alles uit zijn Formule 1-carrière te halen.

Dateleven

Toch is Hamiltons naam vaker opgedoken in liefdesgeruchten. Zijn bekendste relatie was die met zangeres Nicole Scherzinger, met wie hij van 2007 tot 2015 een knipperlichtrelatie had. Daarna werd hij onder meer gelinkt aan model Camila Kendra, zangeres Shakira en actrice Sofia Vergara, al hield geen van die vermeende romances langdurig stand.

Ook met Kardashian bestaat al langer een band. De twee kennen elkaar al jaren uit dezelfde celebritykringen en werden in het verleden vaker samen gezien bij grote evenementen, al werden ze nooit eerder serieus romantisch aan elkaar gekoppeld. Juist dat maakt deze berichten extra opvallend.

i Lewis Hamilton en Kim Kardashian tijdens een prijsuitreiking in New York in 2021. ©Getty Images

Lewis Hamilton aast op revanche bij Ferrari

In Barcelona liet Hamilton zich de afgelopen week vooral op sportief vlak zien. De 41-jarige Brit gaf na afloop van de testdagen aan dat vooral de betrouwbaarheid hem vertrouwen geeft richting het nieuwe seizoen. "Het was fijn om op een droge baan veel ronden te kunnen rijden en de auto beter te begrijpen", liet hij weten. Volgens Hamilton is er nog genoeg werk te verrichten, maar voelt de samenwerking met het team stabieler dan een jaar geleden. "We hebben nu al goede data. Het gaat erom die goed te analyseren en gerichte keuzes te maken voor de volgende stappen."

Met het nieuwe Formule 1-seizoen in aantocht, dat begin maart van start gaat in Australië, hoopt Hamilton dat Ferrari kan profiteren van de ingrijpende reglementswijzigingen. De zevenvoudig wereldkampioen wil na een teleurstellend debuutjaar nadrukkelijker meedoen om de podiumplaatsen. Of Ferrari daadwerkelijk aansluiting heeft gevonden bij de top, zal pas duidelijk worden tijdens de eerste races, maar de eerste signalen uit Barcelona stemmen de Brit voorzichtig optimistisch.