De sportwereld werd afgelopen zomer opgeschrikt door het tragische overlijden van de 31-jarige Laura Dahlmeier. De Duitse biatlete overleed na een klimongeluk. Nu moeten de nabestaanden opnieuw een grote schok verwerken. Het lichaam van de voormalig olympisch kampioene is namelijk verdwenen.

Dahlmeider kwam eind juli om het leven na een ongeluk tijdens het beklimmen van het Karokoram-gebergte in Pakistan. Haar dood zorgde voor groot verdriet in heel Duitsland en in de internationale wintersportwereld.

Haar lichaam kon niet meteen worden geborgen. Dat was te gevaarlijk. Het slechte weer maakte het onmogelijk om bij haar lichaam te komen met een helikopter. De vader van Dahlmeier vertelt nu dat er ook geen mogelijkheid meer is om het naar Duitsland te brengen.

'Nergens meer te bekennen'

"We hadden haar graag naar huis gebracht. Maar dat was onmogelijk", zegt Andreas Dahlmeier in Der Spiegel. Ze schakelden de hulp in van bekende bergbeklimmer Thomas Huber. Die ging in september de bergen in om het lichaam van Laura te bereiken. "Het was namelijk te gevaarlijk. Maar toen Thomas later terugging naar Laila Peak, was ze nergens meer te bekennen.”

Huber denkt dat haar lichaam tussen juli en september verder naar beneden is gevallen en bedolven ligt onder het puin. Hij deed er alles aan om haar op te sporen. "Ik wist precies waar we moesten zijn voor het beste zicht. We hadden een goede verrekijker en een drone mee. Als we Laura hadden gevonden, konden we tot bij haar klimmen. Maar ze was niet meer op de plaats van het ongeluk.”

"Laura blijft dus in de bergen”, is de pijnlijke conclusie van haar vader. "Er is geen kans meer om haar lichaam te redden.” Hij zal de wens van zijn dochter moeten respecteren. Zij verzocht namelijk expliciete om haar lichaam op de berg achter te laten als het erg riskant zou zijn om het te repatriëren. "Ons is verteld dat ze begraven wilde worden in de bergen. Dat was haar droom", zeiden de Pakistaanse autoriteiten eerder.

Succesvolle carrière

Dahlmeier pakte op de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 twee keer goud. Daarnaast werd ze zeven keer wereldkmapioen en won de algehele wereldbeker. De Duitse beëindigde in 2019 op 25-jarige leeftijd haar loopbaan om zich meer te richten op het alpinisme. Ze werd gezien als een ervaren bergbeklimster die goed omging met risico's.

Het klimmen leidde eerder al tot een groot verdriet voor Dahlmeier. Ze verloor namelijk haar ex-vriend. Robert Grasegger kwam in 2022 op 29-jarige leeftijd om het leven tijdens het klimmen. "Als zoiets gebeurt, ga je natuurlijk nadenken. En stel je jezelf de vraag: hoe moet het nu verder?", zei Dahlmeier over die tragedie in een documentaire.