Liefdesleven van veelbesproken Sylvie Meis ligt onder de loep: '35 partners valt toch wel mee?'

Sylvie Meis, de ex-vrouw van oud-voetballer Rafael van der Vaart, werd zondag 47 jaar. Die feestelijke gebeurtenis werd uiteraard opgepikt bij Vandaag Inside, want de heren laten geen kans liggen om de presentatrice en influencer te kakken te zetten.

Presentator Wilfred Genee wil na een item over Max Verstappen haast maken en luidt het volgende blokje zo in: "Het was feest voor sommige mensen dit weekend. Ik neem aan dat je hebt gebeld. Gefeliciteerd, leuk voor je", zo richt Genee het woord aan Johan Derksen, bepaald geen fan van Meis.

Beeldschoon

"Ik zag foto's. Ze ziet er beeldschoon uit", zo begint De Snor. "Maar ik denk dat ze door de miljonairs heen is", zo speelt hij in, op de reputatie van Meis dat ze haar partners vooral uitzoekt op hun dikke bankrekening.

"Ze ziet er strak uit, ja. Maar kijk, als je nou in Europa woont, en je Googelt haar, dan heb je 35 liefhebbers die je voor zijn geweest. En je hebt een paar centen, dan denk je: doe die maar niet. Kansloos", zei Derksen, nadat was gezegd dat een filmpje van Meis op Instagram was opgenomen in Japan.

Turbulent liefdesleven Sylvie Meis (ex Rafael van der Vaart) gaat door: ‘Soms moet je kikkers kussen’ In Nederland staat Sylvie Meis vooral bekend als de ex van Rafael van der Vaart. Toen de oud-voetballer zijn hoogtijdagen beleefde, waren de twee getrouwd. Waar Van der Vaart na de scheiding in Estavana Polman een nieuwe liefde vond en zich settelde, rolde Meis in de ene na de andere relatie.

Partners

Vervolgens kwam Renè van der Gijp met zijn mening over het liefdesleven van Meis: "35? Dat valt toch ook wel weer mee. Ja, kom op."

Waarna Derksen het weer overneemt: "Ik zat een keer op een terras met iemand en die was jarig. Die was 47 jaar. Die zegt tegen me: "Ik heb helemaal niet zoveel mannen gehad. Ik ben 47 jaar. En ik heb er 47 gehad. Dat is gemiddeld 1 per jaar"", zo rekende Derksen uit. "Diezelfde avond zat ze op 48."

Veelbesproken Gordon haalt keihard uit naar 'pestende' Johan Derksen en Wilfred Genee: 'Mijn carrière is gewoon verwoest' Gordon (58) houdt de heren van Vandaag Inside verantwoordelijk voor zijn ingezakte zangcarrière. De als Cornelis Willem Heuckeroth geboren artiest vindt dat Johan Derksen en Wilfred Genee hem met hun gepest kapot hebben gemaakt.

Liefdesleven van Sylvie Meis

Meis zal de schimpscheuten op de Nederlandse buis wellicht niet meekrijgen. Ze richt zich met haar werk vooral op de Duitse markt. Meis is groot in Duitsland, vooral dankzij haar rol als jurylid in Das Supertalent. Daar begon ze al in 2008 mee en tot de dag van vandaag doet ze dat nog steeds.

Het model woont zelfs in Hamburg en wordt dan ook regelmatig gespot met beroemdheden uit binnen- en buitenland. Haar liefdesleven zorgt in Duitsland altijd voor rumoer, maar zelf houdt ze dat aardig goed geheim. Toch lichtte ze rond haar verjaardag weer een tipje van de sluier op.