Lieke Klaver kampte met paniekaanvallen: 'Ik zat dicht tegen een burn-out aan'

In Parijs moet het gaan gebeuren: Lieke Klaver maakt zich op voor haar eerste Olympische Spelen. De sprintster verkeert in goede vorm en kijkt uit naar het evenement in de Franse hoofdstad. Iets meer dan één jaar geleden zag de wereld er juist heel anders uit voor de 25-jarige Nederlandse.

Klaver beleefde voor haarzelf haar doorbraak tijdens het WK in de Verenigde Staten. Daar liep ze een Nederlands record. "Dat was een magisch moment", vertelt Klaver aan Holland Herald.

Daar waar ze natuurlijk hoopte om verder te bouwen op deze knappe prestatie, ging het juist minder met Klaver. Ze rende te veel op adrenaline en nam niet genoeg tijd om te resetten. "Zelfs het geluid van mijn vriend die de sleutels op tafel legde was een trigger voor mij."

Burn-out

Ondanks dat ze het nooit op die manier gelabeld heeft, denkt Klaver wel te weten wat er met haar aan de hand was. "Ik had paniekaanvallen en was mezelf niet meer. Waarschijnlijk zat ik dicht tegen een burn-out aan, maar zo heb ik het eigenlijk genoemd."

Gelukkig vond ze oplossingen. Klaver ging praten met een sportpsycholoog en stak wat minder uren in zowel haar training. "Ik ben altijd erg sociaal geweest, maar ik moest mezelf echt even afzonderen van het geluid om me heen. Toen ben ik begonnen met andere hobby’s, zoals lezen en puzzelen."

Sociale media

Ook doet Klaver een boekje open over sociale media. De Nederlandse heeft meer dan 750 duizend volgers op Instagram. Dat is niet altijd even fijn. "Je moet altijd maar alles maximaal doen. Je kan nooit slapen, want dan verspil je je tijd. Of je mag niet moe zijn, want je moet altijd presteren."

Om haar heen merkt ze dat dit zijn tol eist. "Steeds meer van mijn vrienden en collega's krijgen last van een burn-out. Persoonlijk vind ik dat hard werken top is, maar wel als je het kan balanceren met vrije tijd. We zijn allemaal mensen. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn."