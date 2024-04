Louis van Gaal krijgt strandappartement niet verkocht en verlaagt prijs (maar aast nog altijd op megawinst)

Louis van Gaal heeft moeite om zijn appartement in Noordwijk te verkopen. In 2023 vroeg hij bijna vier miljoen euro voor zijn woning aan het strand, maar heeft door het gebrek aan belangstelling besloten om flink wat van zijn vraagprijs af te halen.

Volgens Bekende Buren was de vraagprijs van het appartement van Van Gaal eerst 3.998.000 en staat-ie nu te koop voor 3.695.000 euro. Dat is een daling van liefst 303.000 euro. Van dat verschil kan de gewone mens al een hele woning kopen, maar voor de woning van Van Gaal krijg je dan ook veel extra's.

De ruimte beslaat liefst 214 vierkante meter, met twee slaapkamers en een badkamer met sauna. Het riante appartement aan de boulevard van badplaats Noordwijk aan Zee heeft liefst drie balkons, zodat je altijd van het zonnetje kan genieten. Je hebt ook nog je eigen lift om in het appartement te komen.

Alsnog dikke winst voor Louis van Gaal

Wie bang is dat Van Gaal in geldnood komt zolang hij z'n appartement niet heeft verkocht: niet getreurd. Hij woont ook een flink deel van het jaar in het zonnige Portugal. Daarnaast kocht hij z'n te koop staande woning in Noordwijk in 2003 zelf voor 'maar' 2,4 miljoen euro. Als hij z'n aangepaste vraagprijs wél krijgt, maakt de oud-bondscoach nog altijd een riante winst van zo'n 1,3 miljoen euro.

Buren met Ronald Koeman

Van Gaal en zijn vrouw Truus hebben al een ander appartement gekocht in Noordwijk. Voor 3,2 miljoen euro zitten ze in een stulpje dat onderdeel is van Huis ter Duin, het luxehotel aan het strand. Ronald Koeman heeft daar ook een appartement. Het is bekend dat Van Gaal en Koeman niet de allerbeste relatie hebben. Toch zijn ze 'buren' in het enorme complex.