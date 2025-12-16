Louis van Gaal verscheen deze dinsdag weer eens op televisie. Dat is niet zo verwonderlijk, want de legendarische trainer is daar wel vaker te zien. Wat wel uniek was: zijn vrouw Truus schoof ook aan. En dat zorgde voor een bijzonder gesprek, waarin het onder meer ging over hun eerste ontmoeting. En dat was geen romantische.

Ze zijn al decennia samen en dat was te merken toen ze samen aanschoven bij het praatprogramma Eva met presentatrice Eva Jinek. De twee leerden elkaar in de jaren '90 kennen. Truus kwam voor haar werk langs om Louis te strikken als gastspreker voor een evenement tijdens het WK van 1994 in de Verenigde Staten. Truus was een echte Rotterdammer en moest daarvoor met frisse tegenzin naar De Meer, de voorganger van de Johan Cruijff ArenA.

Hele mooie benen

Truus wist de legendarische voetbaltrainer over te halen en misschien had dat wel met het charisma van zijn huidige vrouw te maken. "Truus was echt mooi gekleed. Een heerlijke zwarte panty, ze had hele mooie benen." Maar was het liefde op het eerste gezicht voor Louis? "Nee, tuurlijk niet. Zo ben ik helemaal niet. Ik wil altijd een onderbouwing hebben van mijn gevoelens. Dat is niet na een keer. Als ik jou zie denk ik ook: 'dat ziet er goed uit.'"

Truus kreeg overigens haar zin in De Meer. Louis ging mee naar de Verenigde Staten voor de zakelijke klus en ook nog voor minder geld dan verwacht. "Ik ben altijd heel bescheiden zoals iedereen weet", vertelt Louis ietwat ironisch. "Truus was de grote mevrouw die terugkwam op de zaak." En dan ook nog voor de helft van het geld. "Dat is dus mijn toekomstige vrouw geworden. Dus wij naar Amerika. En zij was mijn baas. Nou, dat is nog steeds zo. Zij is nog steeds mijn baas", grapt Louis.

'Flexibele' Louis van Gaal

In die periode was Truus al een aantal jaar gescheiden en was Louis vrij recent weduwenaar geworden. Het werd vervolgens serieuzer. Inmiddels zijn ze al dertig jaar gelukkig samen. Waarom werkt het huwelijk zo goed? Louis weet het wel. "Omdat ik zo flexibel ben. Naar mijn spelers en stafleden, maar ook naar Truus toe. Dat werkt uitstekend, ook met mijn lieve Truus."

Daar sluit de vrouw van zich bij aan. "Ja, wij laten elkaar ook best vrij. Ik ken veel mensen die alles samen doen. Iedereen moet doen zoals hij wilt, daar krijgen Louis en ik een kriebel van. Louis golft, ik niet. Ik vind daar niks an."

Al heel lang samen

Louis en Truus gingen in 1995 samenwonen. Zij volgde hem altijd voor zijn trainingsavonturen. Trouwen deden ze in 2008 in het Portugese Albufeira. In dat land, volgens Louis 'het paradijs', spenderen ze nu het grootste deel van hun leven.