'Luie' Kelly Piquet showt haar hoogzwangere buik: 'Met mijn bestie'

Kelly Piquet is de week van de GP van Miami in alle rust begonnen. De vriendin van Max Verstappen is hoogzwanger en over twee weken is ze uitgerekend. Dan zou het eerste kind van de Nederlandse coureur geboren moeten worden. Maar vooralsnog is ze alleen in gezelschap van 'haar beste vriend' en daarmee doelt ze niet op Verstappen.

Op Instagram laat het 36-jarige model veel van zichzelf zien. Er zijn al veel kiekjes voorbij gekomen van de Braziliaanse (van een Nederlandse moeder) en haar buik. Dit keer is ze gekleed in comfortabel roze terwijl ze uitgebreid poseert op een jacht op het water. "Een luie zondag met mijn bestie", schrijft ze op haar Instagram.

Haar beste vriend past in haar hand, want het is niemand minder dan hond Nino. De teckel is graag geziene content op de sociale media van Piquet. Haar volgers vinden het hondje, de zwangere buik en het roze pakje van Piquet om bij weg te smelten.

Max Verstappen

Verstappen zelf drukte ook weer snel op het hartje, om aan te geven dat hij het leuk vond. Hij had afgelopen weekend vrij en kon weer eens lekker thuis zijn. Veel tijd om te relaxen en samen met zijn vriendin te genieten is er niet, want deze week wordt hij weer in Miami verwacht voor de eerste GP in Amerika. Het is ook nog eens een speciaal weekend voor de Nederlander, want er wacht weer een sprintweekend en dus maar één vrije training om zijn Red Bull-auto optimaal te krijgen.

Een meisje?

Of het roze een nieuwe hint is van Piquet naar het geslacht van het aanstaande kind, is waarschijnlijk niet expres. Maar een paar maanden geleden leek ze wel per ongeluk te verklappen dat ze een meisje krijgt met Verstappen. In een video op haar Instagram kwam een shot voorbij waarbij iemand op een kaart schreef dat er een meisje bij de familie zou komen. Piquet verwijderde die video snel, maar toen was het kwaad al geschied.

Heugelijk nieuws

Verstappen en Piquet drukten bij een ander familielid van de viervoudig wereldkampioen dit weekend ook veelvuldig op het hartje op hun telefoon. De zus van Verstappen maakte namelijk bekend dat ze gaat trouwen. Haar (inmiddels) verloofde ging op één knie en vroeg haar ten huwelijk. Dat leverde niet alleen veel likes op, maar ook honderden reacties van sterren binnen en buiten de Formule 1. Victoria maakte logischerwijs nog geen trouwdatum bekend.

Geen Koningsdag

De GP van Miami is in de week na Koningsdag. Hoewel het in Nederland een grote feestdag is, besteedde Verstappen er nauwelijks aandacht aan. Notoire feestganger Lando Norris, die in 2024 nog opdook in Amsterdam aan de zijde van wereldberoemde dj Martin Garrix en zelfs een litteken opliep, moest de verjaardag van koning Willem-Alexander dit keer aan zich voorbij laten gaan.