Mathieu van der Poel kende zondag een zware dag op de fiets, maar dat weerhield hem er niet van om dezelfde dag alweer in actie te komen. Nauwelijks een paar uur na zijn tweede plaats in de slotrit én in het eindklassement van de Renewi Tour stond de Nederlander alweer op een heel ander terrein te schitteren.

In Leuven leek alles voor hem de goede kant op te vallen. Met slimme sprints pakte hij onderweg bonificaties en nam hij zelfs virtueel de leiding in de Renewi Tour. Halverwege gooide hij de koers open met een aanval, scheurde het peloton uiteen en pakte drie seconden in de Groene Kilometer. Daarmee wipte hij over Arnaud De Lie heen, die aan de slotrit begon met slechts één seconde voorsprong.

Verlies met opgeheven hoofd

De spanning bleef groot tot in de laatste kilometers. Aanvallen werden telkens geneutraliseerd en zo liep alles uit op een sprint. Daarin bleek Arnaud De Lie net te sterk. Met de dagzege pakte de Belg ook de eindoverwinning, drie seconden voor Van der Poel, die zowel in de rit als in het klassement tweede eindigde.

Direct na afloop toonde Van der Poel zich sportief. "Uiteraard had ik liever gewonnen, maar Arnaud was gewoon de snelste. Hij is de verdiende winnaar", zei hij. Toch was de Nederlander vooral blij dat zijn vorm terug is, na een zomer vol ziekte en tegenslag. "Mijn voorbereiding was absoluut niet goed. Daarom ben ik aangenaam verrast door hoe ik hier reed. Ik voelde me elke dag beter worden."

'Ben jij ooit moe?'

De meeste renners zouden na zo’n slopende week de benen omhoog gooien, maar Van der Poel dacht daar anders over. Op Instagram verscheen een foto van hem, geplaatst door zijn vriendin Roxanne Bertels, waarop hij volledig in golfoutfit op de green stond. Haar veelzeggende onderschrift sprak boekdelen: "Ben jij ooit moe?"

Golf is voor de 30-jarige renner een geliefde hobby en de perfecte manier om te ontspannen. Zelf noemt hij het zijn 'happy place', zo blijkt uit zijn story op Instagram. Terwijl ploeggenoten nog bijkwamen van de koerskilometers, sloeg Van der Poel al vrolijk een balletje.

i Mathieu van der Poel slaat nog even wat ballen af nadat hij als tweede eindigde in de Renewi Tour. ©Instagram

Focus alweer op WK mountainbike

Veel tijd om stil te zitten heeft hij niet. Op 31 augustus verschijnt Van der Poel alweer aan de start van de wereldbeker mountainbike in Les Gets. Daar wil hij ritme opdoen richting het WK, waar hij opnieuw voor goud gaat. Tot die tijd geniet hij zichtbaar van zijn rustmomenten, al doet hij dat liever met een golfclub in de hand dan met de benen omhoog.