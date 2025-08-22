De zomerstop in de Formule 1 geeft coureurs even de kans om op adem te komen. Max Verstappen koos ervoor om die weken door te brengen in Portugal en Sardinië, samen met familie en vrienden. Helemaal afstand nemen van racen lukte hem echter niet. In een golfkarretje zette hij tot ieders verrassing een inhaalactie in, tot grote schrik van zijn vriendin Kelly Piquet.

Verstappen begon zijn zomerstop in Portugal, waar hij met familie en schoonfamilie samenkwam. Zo was hij te zien met Nelson Piquet Jr., de broer van Kelly. Daarna vloog hij door naar Sardinië, waar hij zelfs Toto Wolff tegenkwam. Geruchten over een overstap naar Mercedes staken meteen de kop op, maar bronnen benadrukten dat het slechts om een vriendschappelijk onderhoud ging.

Zelfs op vakantie blijft Verstappen racen

In een video die Formule E-coureur Antonio Felix da Costa deelde op Instagram is te zien hoe Verstappen met Kelly en haar dochter Penelope in een golfkar rijdt. Waar de rest rustig bleef rijden, trapte de Nederlander plots hard door om een inhaalactie te plaatsen. Kelly schreeuwde het uit van schrik, terwijl Penelope onbewogen bleef zitten. Verstappen zelf lag in een deuk achter het stuur.

Het fragment leverde een komisch tafereel op. Kelly riep het uit, maar moest daarna ook lachen om de stunt van haar vriend. Penelope daarentegen leek zich totaal niet druk te maken en bleef stoïcijns zitten. Zelfs op de golfbaan kan Verstappen het dus niet laten om zijn voorgangers in te halen.

Video met de inhaalactie is enkele slides verder

Van surfplank naar Zandvoort

De golfkar was trouwens niet de enige 'speelplaats' voor Verstappen deze zomerstop. Op Instagram liet hij ook foto’s zien van zijn nieuwste hobby: efoilen, een soort sufplank met een elektrische motor. Lang kan Verstappen niet in vakantie-modus blijven, want over een paar dagen staat de Dutch Grand Prix alweer op de kalender.

In eigen land hoopt hij met de steun van het Oranje-legioen weer een topresultaat te pakken. De strijd om de titel is dit jaar zwaarder dan ooit: Oscar Piastri leidt het kampioenschap, met Lando Norris kort achter hem. Verstappen staat derde, bijna honderd punten achter de Australiër.

Familie volop betrokken bij bijzondere mijlpaal

Ondanks de sportieve tegenwind heeft Verstappen privé alle reden om te lachen. Samen met Kelly kreeg hij in april dochter Lily, die inmiddels haar eerste honderd dagen achter de rug heeft. Kelly stond daarbij stil met een reeks intieme beelden: van de kleine die haar vinger vastpakt tot grote zus Penelope die trots helpt met de fles.

Ook familie speelde een rol in de video. Zo verscheen Nelson Piquet jr., de broer van Kelly, liefdevol met zijn nichtjes in beeld en reageerde Victoria Verstappen met een hartje op de post van haar schoonzus. Voor Max, die zijn eerste maanden als vader combineert met de druk van de Formule 1, is het een extra reden om met een glimlach richting de Dutch Grand Prix toe te leven.