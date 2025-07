Max Verstappen heeft normaal gesproken weinig vrije tijd door de propvolle Formule 1-kalender, maar de viervoudig wereldkampioen hoeft zowaar een aantal weken niet op een circuit te verschijnen. Daar maakt hij gretig gebruik van, want vriendin Kelly Piquet deelt een aantal bijzondere beelden van hun vakantie. Daar zijn de kleine Lily en bonusdochter Penelope uiteraard ook bij.

Verstappen was ongetwijfeld toe aan een vakantie, want hij zag zijn kansen op een vifjde titel op rij eerder deze maand definitief in rook opgaan. De Nederlander begon vanaf pole position bij de GP van Groot-Brittannië, maar eindigde als vijfde en zag McLaren-coureur Oscar Piastri en Lando Norris nog verder uitlopen in de WK-stand.

Ondanks het feit dat er afgelopen week geen race op de planning stond, was het toch een bewogen week voor Verstappen. Red Bull besloot teambaas Christian Horner er na zo'n twintig jaar uit te gooien en dus heeft Laurent Mekies het bij de volgende race voor het zeggen bij de ploeg van Verstappen.

Vakantie met gezin

Het is de grote vraag of hij lang met Verstappen gaat werken, want de Nederlander werd de afgelopen periode nadrukkelijk in verband gebracht met Mercedes. Om aan al die geruchten te ontsnappen, besloot de regerend wereldkampioen er met zijn gezin op uit te trekken.

Vriendin Piquet deelt op haar sociale media een aantal beelden van hun tripje, maar het is niet helemaal duidelijk waar het koppel is. Ze vermaken zich in ieder geval prima op een yacht en te zien is hoe Verstappen samen met zijn bonusdochter Penelope, die Piquet samen met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat kreeg, aandachtig naar de kleine Lily kijkt. De dochter van Verstappen en de Braziliaanse werd enkele maanden geleden geboren en de coureur is duidelijk gek op haar.

Waar de 5-jarige Penelope inmiddels in staat is om met een reddingsvest het water in te duiken, kan de de pasgeboren Lily dat natuurlijk nog niet. Zij blijft dan ook veilig op de boot.

i Max Verstappen met de kleine Lily en bonusdochter Penelope. © Instagram / Kelly Piquet

GP van België

Verstappen kan zich nog een tijdje vermaken met zijn gezin, maar zal eind deze maand toch echt weer aan de bak moeten bij de GP van België. Hij rijdt dan een soort thuisrace op het circuit van Spa-Francorchamps. Zijn moeder Sophie Kümpen is Belgisch en de coureur is zelf ook nog eens in Hasselt geboren. Bij die race moet duidelijk worden of Red Bull iets is opgeschoten met het ontslag van Horner.