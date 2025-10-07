Wilfred Genee is haast niet meer weg te denken op televisie. De tv-persoonlijkheid is al jarenlang de vertrouwde presentator van het populaire programma Vandaag Inside. Toch zien mensen daar de 'creatie' Genee.

Dat zegt Genee in zijn eigen podcast Zolang het leuk is van BNR. Daar is journalist Ton F. van Dijk te gast, die de rollen omdraait. Laatstgenoemde probeert los te peuteren wie Genee echt is. Met succes, want Van Dijk omschrijft zijn gesprekspartner als volgt: 'Wilfred Genee blijkt een man die geen positief beeld heeft van zichzelf, 'onveiligheid' ervaart en bang is voor de emoties die in hem zitten en die iedere dag vechten om eruit te komen'.

Genee krijgt het advies van een haptonoom zijn ware aard te laten zien. Een haptonoom is een begeleider die een persoon helpt om beter met zijn of haar gevoel en lichaam in contact te komen. "Hij zegt altijd: alles wat je met een bepaalde kracht naar binnen duwt, komt met dezelfde kracht naar buiten. Vroeg of laat. Dus je kan het heel lang proberen om alles naar binnen te duwen. Maar vroeg of laat komt het toch naar buiten", weet Genee.

Op zoek naar veiligheid

De presentator wil zijn ware aard het het liefst laten zien in een 'veilige' omgeving. "Ik ervaar geen veiligheid, laat ik het daar op houden", onthult de presentator van Vandaag Inside. "Dus in al het werk wat ik doe, ervaar ik een behoorlijk grote onveiligheid, die ik zelf ook gecreëerd heb natuurlijk. Daar ben ik uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor, daar zal ik zelf ook iets aan moeten veranderen, denk ik."

Zijn eigen creatie zorgde ervoor dat mensen een hekel aan hem kregen. "Mensen hebben een oordeel over de Wilfred die ik gecreëerd heb op basis van wat ik weet dat werkt, maar ik zou het heel pijnlijk vinden als ze dat zouden vinden over de persoon die ik ben, maar die ziet men eigenlijk nooit", erkent hij.

Eigen YouTube

De vraag is of de ware Genee ooit op televisie of de radio komt. Wellicht gebeurt dat op zijn eigen YouTube-kanaal, waar hij plannen voor heeft. Daarin wil hij het gesprek aangaan met mensen die het 'zwaar hebben gehad'. Van Dijk somt namen als Frits van Eerd of Marco Kroon op. Tot die tijd zullen mensen hem als de jolige presentator van Vandaag Inside zien. Ofwel: de 'creatie Genee'.