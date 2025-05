Militaire dienst was helemaal niks voor Johan Derksen: 'Val kapot man'

Johan Derksen is natuurlijk iemand die graag tegen de autoriteit aanschopt en dat deed hij vroeger ook al. 'De Snor' vertelde bij Vandaag Inside over zijn tijd in dienst en dat klinkt precies zoals je verwacht van Derksen.

Valentijn Driessen was te gast en sprak zijn afschuw uit over het feit dat Robin van Persie de journalisten in de zaal vroeg op te staan voor de perschef, die nu bij het Nederlands elftal aan de slag gaat. "Die man doet toch gewoon zijn werk, daar hoeven wij toch niet voor te gaan staan?", vraagt de journalist van De Telegraaf zich hardop en zichtbaar geïrriteerd af.

Johan Derksen zorgt voor verbijstering bij Vandaag Inside: 'Dat is levensgevaarlijk, man!' Johan Derksen heeft een schokkende onthulling gedaan in Vandaag Inside. Hij overweegt om op zijn 76-jarige leeftijd weer een sportieve hobby op te pakken, maar volgens de andere tafelgasten is dat erg onverstandig.

Militaire dienst

Wilfred Genee en René van der Gijp lachen hard om de geïrriteerde Driessen, maar Derksen snapt hem wel. "Ik werd opgeroepen voor militaire dienst. Vroeger, als je dan in dienst zat, dan zat je ergens binnen, en dan riepen ze iemand naar binnen. De generaal, de majoor bijvoorbeeld, en dan moest je allemaal gaan staan", legt Derksen uit.

Tijdens een herhaling in Ossendrecht ging het mis voor Derksen. "We zitten met een mannetje of 200 in zo'n zaal en er komt een of andere gozer met allemaal sterren. Dus die man bij de deur roept: 'de generaal, staan!' Dus ik dacht, val kapot joh en ik bleef zitten. Halfuur later moest ik naar de generaal toe."

VI-presentator Wilfred Genee voert gesprekken met Talpa over toekomst: 'Ik wil juist géén talkshow' Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee staat bekend om zijn programma met oud-voetballers René van der Gijp en Johan Derksen. Toch zou hij graag een nieuwe kans aangrijpen in zijn carrière, zonder hen. "Dat moeten ze heel snel oplossen", aldus Derksen.

Daar bleef het niet bij voor de latere voetbaljournalist en tv-persoonlijkheid. "Toen maakte ik nog een fout. Je kon daar toen softijsjes kopen. Dat had ik dus gedaan en toen liep ik daarmee bij de generaal naar binnen. Dat was weer fout! Een dag later heb ik mij ziek gemeld en ben ik naar huis gegaan."